Operaio precipita nel vuoto mentre lavora in un cantiere, grave al "Bufalini"

E' ricoverato al "Bufalini" di Cesena, dove i medici si sono riservati la prognosi, un operaio dell'est Europa di 44 anni rimasto coinvolto in un grave incidente sul lavoro, L'uomo, un cittadino moldavo, secondo quanto emerso nel pomeriggio di lunedì stava lavorando da solo in un cantiere in via Garattoni a Rimini nella zona di San Giuliano mare. Per cause ancora in corso di accertamenti, intorno alle 17 mentre si trovava su una pensilina avrebbe perso l'equilibrio precipitando nel vuoto per poi schiantarsi a terra in un cortile interno dopo un volo di circa 10 metri.

E' scattato l'allarme e, sul posto, sono intervenuti i mezzi del 118 coi sanitari che hanno prestato i primi soccorsi al ferito per poi trasportarlo d'urgenza al pronto soccorso dell'Infermi. A causa delle gravi condizioni del 44enne, che ha riportato una serie di traumi importanti, è stata attivata l'eliambulanza da Ravenna che è atterrata nel nosocomio riminese. Il ferito, una volta stabilizzato, è stato quindi trasferito al "Bufalini". In via Garattoni, per gli accertamenti di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, sono intervenuti sia i carabinieri che la Medicina del lavoro.