L'operato del sindaco Sadegholvaad? Un sondaggio lo premia: il 57% dice che voterebbe a suo favore

Secondo il sondaggio di Governance Poll, per il Sole 24 Ore, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad è apprezzato da una parte significativa dei cittadini per l’operato fin qui condotto nel corso del mandato amministrativo. Il campione non è ampissimo: si tratta di 600 persone intervistate, da parte dell’istituto Noto Sondaggi. Le persone, nel periodo tra il 3 maggio e il 5 luglio, hanno risposto alla domanda “Le chiedo un giudizio complessivo sull’operato del sindaco della sua città. Se domani ci fossero le elezioni comunali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale sindaco?”. Il 57,5% ha votato a favore.

A fronte di questo dato Jamil Sadegholvaad risulta essere il sindaco che cresce di più dal giorno delle elezioni in tutta la Regione. Su 80 sindaci scrutinati (mancano naturalmente quelli dei Comuni che sono andati a elezioni un mese fa), solo 19 (il 23,7 del totale) hanno consensi in crescita rispetto al giorno della elezione: Jamil è tra questi, con un + 6,2 per cento che lo mette sul podio italiano per la maggior percentuale di incremento. Rispetto al Governance Poll dello scorso anno, il sindaco di Rimini cresce di 4 punti percentuali. Stando dunque alla rilevazione, se si votasse oggi la conferma di Jamil sarebbe molto probabile.

Il Sole 24 Ore segnala le difficoltà dei sindaci delle grandi città: Sala (Milano) perde 8 punti percentuali rispetto al GP del 2023, Gualtieri (Roma) 5 punti, Lo russo (Torino) 2 punti. Tra i presidenti di regione, al primo posto Fedriga col 68 per cento, al secondo Bonaccini con il 67 per cento, al terzo Zaia con il 66 per cento.

Il sindaco: “Viene premiato l’obiettivo del fare”

“Come ogni anno, vale la pena precisare che questa rilevazione ha valore solo se letta in un’ottica di indicazione di lavoro – è il commento del primo cittadino -. E secondo il sondaggio del Sole 24 Ore, il consenso della città rispetto a questa amministrazione comunale è in crescita progressiva rispetto al voto dell’ottobre 2021. Se devo ricavare, dunque, una indicazione dico che l’obiettivo del ‘fare’, portato avanti insieme al metodo del confronto continuo con la cittadinanza, venga premiato. Chiaro, il periodo in Italia è quel che è, i problemi ci sono, la situazione generale non è facile, ma al di là dei singoli progetti, al di là degli errori che possiamo fare e che magari facciamo, probabilmente risulta evidente e apprezzata la direzione di marcia intrapresa e il confronto diffuso che viene continuamente e senza interruzioni esercitato con tutti”.

“Credo che il messaggio più forte che viene da questo tipo di rilevazioni sia proprio questo: continuare a mantenere saldo e forte il dialogo con i cittadini per concretizzare, senza ideologie, obiettivi strategici e quotidiani condivisi dalla comunità – conclude il sindaco -. Mi permetto di aggiungere un post scriptum: se risulta ancora fortissimo, dopo 10 anni, il consenso di Stefano Bonaccini è segnale della credibilità sua e della sua azione di governo. Di questo ringrazio ancora una volta Stefano, per le tante cose che ha fatto durante il mandato da presidente. Allo stesso tempo va rimarcato l’ottimo risultato di Michele De Pascale, sindaco di Ravenna e designato candidato presidente in regione per la coalizione di centrosinistra. Anche questi numeri, ennesima conferma, dimostrano la giustezza e la precisione della scelta del PD ed el centrosinistra”.

Gli altri sindaci in regione

Se Sadegholvaad cresce secondo il sondaggio al 57,5%, Michele De Pascale (Ravenna) tocca il +61% con un +1,5% rispetto al giorno delle elezioni, Matteo Lepore (Bologna) è al 54,5% con un calo del 7,4% rispetto al giorno delle elezioni. Katia Tarasconi (Piacenza) è al 56% con un +2,5%, Michele Guerra (Parma) al 63% con un -3,2%.