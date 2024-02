Nuovo piano dell'Arenile, l'amministrazione comunale incontra cittadini e operatori di San Giuliano

Prosegue il confronto tra l’Amministrazione comunale, cittadini e stakeholder sul Nuovo Piano dell’Arenile del Comune di Rimini, lo strumento urbanistico che mira a rigenerare e innovare l’intera spiaggia riminese. L’ultimo incontro pubblico di presentazione del Nuovo Piano sarà focalizzato sul progetto di rigenerazione della spiaggia di San Giuliano Mare. L'incontro si terrà venerdì 9 febbraio dalle 17 alle 19 presso l'auditorium della sede della scuola media "Dante Alighieri" (in via Coletti 102).

Sarà l’occasione per condividere i principali interventi previsti dal Nuovo Piano progetto che, nel caso di San Giuliano Mare, si interseca con la strategia di sviluppo urbano prevista dall’ATUSS - Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo Sostenibile - del Comune di Rimini che è incentrata sul tema "Rimini di verde e di blu. Città di mare per l'economia verde e blu".

All’incontro sarà presente l’Assessora al demanio marittimo e alla pianificazione del territorio Roberta Frisoni insieme al gruppo tecnico di supporto dell’ufficio di Piano.

Per poter partecipare all’incontro è consigliata, per motivi organizzativi, l’iscrizione al seguente link. bit.ly/piano-arenile.

Tutte le informazioni, gli elaborati e i moduli per presentare osservazioni formali, porre domande o richiedere chiarimenti sono consultabili alla pagina web dedicata al Nuovo Piano dell’Arenile. https://bit.ly/PianoArenileComuneRimini