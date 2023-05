Operatori della sanità a rischio aggressioni, 230 medici verranno istruiti nella gestione dei conflitti

E' un tema di estrema attualità. Sono in crescita le denunce di aggressioni ai medici da parte di pazienti. Il caso della psichiatra uccisa a Pisa rappresenta l'apice di una preoccupante escalation. Ed è in questo momento che l’Unità Operativa di Cure Primarie di Rimini ha pensato di arricchire il programma formativo dedicato ai Medici di Medicina Generale 2023 con un evento aggiuntivo e particolare, motivato dal particolare momento storico che stiamo vivendo, caratterizzato da grandi cambiamenti nella struttura sociale e dei ruoli di riferimento, con conseguente diffuso senso di precarietà nella popolazione, aumento della conflittualità e frequente difficoltà a gestire le relazioni.

I recenti drammatici episodi che vedono ancora una volta un operatore sanitario come vittima – certamente e per fortuna di carattere straordinario - sono solo la punta dell’iceberg di un fenomeno di diffusa perdita della capacità di gestire le situazioni di disagio e di conflittualità.

Questa situazione si riverbera anche all'interno dell'ambulatorio del Mmg, punto fondamentale di accesso del paziente nel sistema sanitario. Insieme ai Medici di Medicina generale che compongono la Commissione Formazione di Rimini e in accordo con ki direttori di Distretto, è stato organizzato un evento formativo teorico-esperienziale di due mattinate che ha come obiettivo quello di fornire ai 230 medici di famiglia della provincia di Rimini, strumenti e competenze utili per gestire le relazioni complesse con i pazienti. L’evento è condotto dalla dottoressa Sara Bonacini e dal suo team, mediatrice aziendale esperta di gestione dei conflitti.

Il corso si terrà a Rimini presso il centro congressi Sgr, via Chiabrera 34/D, e i due appuntamenti si terranno rispettivamente sabato 13 maggio, dalle 8.30 alle 12.30 e sabato 27 maggio, dalle 8.30 alle 12.30

“Nella prima giornata - spiegano gli organizzatori - ci concentreremo sulla lettura del conflitto e sulla comprensione delle dinamiche relazionali che possono emergere nella pratica clinica. Verranno presentati gli strumenti teorici e pratici per gestire queste situazioni, con particolare attenzione alle barriere comunicative che possono limitare la comprensione del paziente e la relazione terapeutica. Nella seconda giornata, l'attenzione si concentrerà sull'esperienza pratica, con l'obiettivo di sperimentare quanto appreso nella prima giornata. Saranno proposti esercizi e attività che permetteranno ai partecipanti di approfondire la propria consapevolezza emotiva e di mettere in pratica le competenze acquisite. In questa prima edizione, l'evento è rivolto ai Mmg. Si valuterà la possibilità di ripetere l'evento anche per il personale di supporto degli studi medici (amministrativo e infermieristico)”.