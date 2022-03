Parco Fellini come al Colosseo, gli operatori del turismo scendono in piazza per il rilancio della filiera

Ora gli operatori del settore turistico scendono in piazza. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs si uniscono alla manifestazione Nazionale in programma al Colosseo, a Roma, e anche a Rimini si affiancano alle lavoratrici e ai lavoratori per il rilancio di tutta la filiera. Venerdì (4 marzo), dalle 14 alle 15, presso il parco Fellini è organizzato un appuntamento con i rappresentanti delle tre organizzazioni romagnole e regionali.

Ci saranno i segretari territoriali Gianluca Bagnolini (Fisascat Cisl Romagna), Mirco Botteghi (Filcams Cgil Rimini) e i segretari regionali Malgara Cappelli (Fisascat Cisl), Paolo Montalti (Filcams Cgil), Cataldo Giammella (Uiltucs). "Rilanciamo il turismo, tuteliamo il lavoro, proteggiamo il nostro patrimonio insieme": ecco lo slogan scelto da Filcams, Fisascat e Uiltucs per la mobilitazione simultanea organizzata a Rimini e in altre quattro città italiane, Roma, Venezia, Cagliari e Palermo.

Una nuova primavera per il rilancio del turismo e di tutta la sua filiera, nei comparti dell'accoglienza, dell'organizzazione e dell'intermediazione viaggi, della ristorazione commerciale e collettiva, termale, balneare, dei poli museali e dei luoghi della cultura, messi a dura prova dalla crisi pandemica e sanitaria che ancora continua a produrre i suoi effetti, situazione aggravata dalle tensioni geopolitiche scatenate dalla guerra in Ucraina.

“Per questo Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil il 4 marzo scenderanno in piazza a fianco delle lavoratrici e lavoratori diretti e in appalto – scrivono le organizzazioni in una nota -, per accendere un faro sulle difficoltà del settore e sulle diverse vertenze aperte a livello territoriale, con centinaia di lavoratori coinvolti in procedure di licenziamento collettivo indiscriminato avviate da imprese della filiera, ma anche sulle priorità del sindacato confederale per assicurare una prospettiva di ripresa all'intero settore”.