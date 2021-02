Operazione "Alto impatto" della Stradale: su 46 camion fermati elevate 42 multe

E' scattata lunedì 8 febbraio l'operazione "Alto impatto" della polizia Stradale di Rimini che, con 5 pattuglie, ha vigilato per tutta la giornata sulle principali strade del territorio. In particolare sono stati monitorati i mezzi pesanti per il trasporto di merci e, su 46 veicoli fermati, sono state elevate 42 multe per un importo totale di 5467 euro e una patente ritirata. Nel dettaglio le multe più numerose sono state fatte per il mancato rispetto della normativa che disciplina il trasporto delle merci pericolose e sulle prescrizioni dell'equipaggiamento di sicurezza.