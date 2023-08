Operazione “BangaBazar”: la Municipale di Bellaria chiude 12 negozi irregolari

E' scattata nella mattinata di lunedì l'operazione “BangaBazar” della Municipale di Bellaria che, al termine di una serie di controlli, ha visto la chiusura di 12 esercizi commerciali gestiti da stranieri. A finire nel mirino delle divise l'enorme quantità di merce che debordava dalle attività andando ad invadere il suolo pubblico oltre al limite concesso dal Comune. Una situazione che, di fatto, era diventata una vera e propria anarchia coi commercianti che si erano allargati a tal punto da invadere la carreggiata rendendo pericoloso il passaggio dei veicoli e talvolta chiudendolo completamente. Armati di metro, gli agenti hanno misurato gli spazi di vendita dove erano ammassati svariati generi di prodotti: dalle creme solari agli alcolici.I casi più clamorosi si sono registrati nelle vie Pascoli e Adriatico. In quest'ultima alcuni avevano allestito all'interno del negozio un vero e proprio dormitorio dove si riposavano durante la notte.

La sanzione oltre alla chiusura immediata prevede il ripristino dei luoghi che sarà a carico degli esercenti e la chiusura prolungata sino al pagamento della multa da 200 euro con la totale rimozione della merce e degli espositori piazzati in strada. Tutti risultavano in regola con il permesso di soggiorno ma erano stati sanzionati più volte per la stessa infrazione. Durante i controlli è stato utilizzato anche un cane antidroga per individuare eventuali sostanze stupefacenti che tuttavia non sono emerse. Il cane risulta proprietà di una società che collabora con la polizia locale. "Nonostante il focus sui bazar - ha commentato Antonio Amato, comandante della Locale - non cala l’attenzione sulla spiaggia dove prosegue il contrasto alla vendita ambulante di materiale contraffatto, che quest'estate ha registrato numeri record quanto a sequestri. Siamo vicini alla popolazione cercando di svolgere quanto più possibile il nostro lavoro senza creare disagi".