Operazione "Estate sicura": quasi 300 i rinforzi schierati sul territorio

Saranno di 286 unità i rinforzi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza schierati sulla Riviera riminese nel corso della prossima estate. Numeri che, come sottolinea la Prefettura, rappresentano gli stessi dello scorso anno e che "rientrano in una pianificazione nazionale che tiene conto delle presenze turistiche, dell’incidenza di tali incrementi sulla popolazione ordinariamente residente e della delittuosità registrata". A questi, che saranno impiegati nel periodo dall’1 luglio all’1 settembre, si aggiungeranno altre 8 unità presso la Sezione Polizia Stradale di Rimini, già a partire dal prossimo 17 giugno, e 6 unità presso lo scalo ferroviario di Riccione. Inoltre il Comando Generale della Guardia di Finanza ha previsto l’impiego di 2 unità navali (guardacoste/vedetta), con l’impiego di 16 militari, in alcuni periodi del mese di agosto.

Sarà il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto ad indicare profili di razionalizzazione dei dispositivi da attuare e ogni possibile coordinamento di tutte le risorse attive in ambito provinciale e, in caso di specifiche situazioni emergenziali o avvenimenti di ordine pubblico, sarà possibile integrare i rinforzi soprattutto in occasione dei grandi eventi estivi della Riviera.