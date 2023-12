Operazione "Natale sicuro", riunito il Comitato per l'ordine e la sicurezza: potenziati i controlli delle forze dell'ordine

Nella mattinata di venerdì presso questa Prefettura si è riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Rosa Maria Padovano, con la partecipazione delle Forze dell’Ordine, del Comando dei Vigili del fuoco, dei Sindaci dei Comuni di Rimini, Bellaria-Igea Marina, Riccione e Santarcangelo di Romagna nonché dai rappresentanti dei Comuni di Cattolica e Misano Adriatico. Sono stati presenti anche i rappresentanti del servizio “118” e di Autostrade per l’Italia. Nel corso della seduta sono state valutate e decise le misure finalizzate a garantire la maggiore sicurezza del territorio in occasione delle prossime Festività. Il Comitato ha condiviso l’impianto di sicurezza complessivo che sarà attuato dalle Forze di Polizia nel periodo, con particolare riguardo alla predisposizione di servizi finalizzati ad assicurare la serenità degli spostamenti delle persone durante gli acquisti natalizi mediante il potenziamento dell’azione di vigilanza e controllo del territorio, specie nelle zone a maggiore vocazione commerciale e turistica. Nell’occasione sono state impartite puntuali indicazioni volte ad assicurare il normale svolgimento dei tradizionali eventi di fine anno. E’ seguito un incontro dedicato con il Procuratore della Repubblica, con il quale sono state esaminate le nuove disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, introdotte dalla Legge 24 novembre 2023 n.168, allo scopo di individuare un efficace coordinamento per l’attivazione delle misure preventive previste qualora siano ravvisati segnali di pericolo concreto e rilevante della reiterazione di condotte vessatorie.