Operazione "Siviglia", patteggiano gli spacciatori di cocaina della Valmarecchia

Si è conclusa con una raffica di patteggiamenti l'operazione "Siviglia" dei carabinieri della Compagnia di Novafeltria e coordinata dal pubblico ministero Davide Ercolani che nel gennaio del 2019 stroncarono un vasto giro di spaccio di cocaina nella vallata. All'epoca vennero eseguite 10 ordinanze di custodia cautelare, 7 in carcere e 3 ai domiciliari nei confronti di personaggi di spicco che, secondo l'accusa, erano in grado di movimentare 5 chili di "neve" e che ruotavano prevalentemente intorno alla figura del barbiere del paese, Giorgio Angeli, che nel febbraio del 2020 aveva patteggiato davanti al gip 4 anni e 11 mesi, oltre a una multa da 12mila euro. In quell'occasione Fabio Squadrani, ex gestore di un bar-sala giochi, era stato condannato con rito abbreviato a 3 anni e 2 mesi. Gli altri componenti del gruppo avevano chiesto il patteggiamento che è stato definito nella giornata del 1 giugno. Il ristoratore Danilo Pavani, difeso dall'avvocato Tommaso Borghese, ha patteggiato 1 anno e 10 mesi e 2mila euro di multa con la sospensione della pena. Il macellaio di Pennabilli Francesco Giannini, difeso dall'avvocato Roberto Giannini, ha patteggiato 3 anni e 3 mesi e 15.400 euro di multa con pena sospesa. Gerhard Mujka, difeso dall'avvocato Tiziana Casali, ha patteggiato 3 anni e 10.800 euro di multa in continuazione con un precedente dello stesso periodo. Andy Dyrmyshi, difeso dall'avvocato Raffaele Pacifico, ha patteggiato con continuazione di una precedente condanna 1 anno di reclusione e 3mila euro di multa. Nell'udienza di oggi un ultimo componente del gruppo è stato rinviato a giudizio e dovrà affrontare il processo.