Ordinanza balneare 2021: stabilimenti aperti fino alle 22, confermato il delivery e stop alla plastica

L’assessore al Demanio Roberta Frisoni ha incontrato questa mattina le categorie degli operatori balneari per definire gli ultimi dettagli della nuova ordinanza comunale che sarà operativa entro la fine del mese. Un iter quindi chiuso in tempi stretti - anche alla luce della possibilità dell’immediata riapertura delle spiagge annunciata solo pochi giorni fa dal Ministro Garavaglia e sulla base dell’ordinanza regionale trasmessa ai Comuni venerdì scorso - che darà così modo agli operatori di avere un quadro normativo chiaro e terminare l’allestimento delle spiagge nel più breve tempo possibile.

L’ordinanza comunale ripropone le misure già messe in campo nella passata stagione balneare, la prima gestita sulla base delle nuove esigenze dettate dall’emergenza sanitaria, perseguendo l’obiettivo di proporre più tempo, più spazio e più servizi ai bagnanti per vivere la spiaggia in piena sicurezza. Anche per questa stagione Rimini si presenterà come una delle spiagge con i più ampi spazi a disposizione delle persone: l’ordinanza fissa a 18 metri quadrati il limite minimo di ombreggio da garantire per la zona nord di Rimini, mentre per la zona di Rimini sud la superficie minima sarà di 15 metri quadrati. È stata definita una deroga specifica per il tratto tra gli stabilimenti 99 e 130, caratterizzato da una fascia di arenile più corta e da un’alta incidenza di hotel e quindi di turisti, dove la superficie di ombreggio è fissata a 12 metri quadrati, il limite minimo stabilito dall’ordinanza regionale.

Confermata la novità introdotta lo scorso anno che riguarda l’apertura degli stabilimenti balneari: nel periodo dal 29 maggio al 12 settembre, i concessionari dovranno garantire la permanenza dei clienti e l’utilizzo dei servizi almeno fino alle 22. Una opportunità che si sposa con l’esigenza di offrire maggiori opportunità di vivere gli spazi all’aperto, che è dimostrato essere una delle principali misure di di contrasto alla diffusione del COVID-19 e che allo stesso tempo consente di aumentare la qualità dell’offerta turistica e dei servizi di spiaggia. Nella stessa ottica, viene confermata anche l’apertura al delivery: l’ordinanza infatti consente a pubblici esercizi, ristoranti, laboratori artigianali di consegnare cibo su ordinazione direttamente in spiaggia. Servizio che dovrà essere svolto senza ricorrere all’utilizzo della plastica monouso: Rimini infatti prosegue nel suo obiettivo di diventare spiaggia ‘plastic free’, con il divieto di vendita e distribuzione di bevande in bicchieri e con cannucce di plastica usa e getta. Si potranno utilizzare invece bicchieri di carta e di materiale compostabile monouso o di materiale plastico lavabile in lavastoviglie e riutilizzabile. La tutela dell’ambiente coniugata alla promozione della salute sono alla base della riconferma del divieto di fumare sulla battigia, introdotto già dalla stagione 2019. Sempre nel periodo tra il 29 maggio ed il 12 settembre gli impianti di illuminazione dovranno rimanere accesi dal tramonto all’alba, negli stessi orari previsti per l’illuminazione pubblica.

“Insieme agli operatori abbiamo condiviso una linea operativa comune e stiamo spingendo sull’acceleratore per poter partire il prima possibile con le attività – commenta l’assessore al Demanio, Roberta Frisoni – Iniziare quindi presto, ma soprattutto al meglio, mettendo cioè sul piatto quelle caratteristiche in termini di servizi che ci hanno consentito già lo scorso anno di innalzare la qualità dell’offerta turistica, usufruendo della spiaggia in piena sicurezza. Più spazio per le persone, più opportunità per vivere all’aria aperta, una costante attenzione all’ambiente e alla sostenibilità, per promuovere qualità della vita, salute e benessere che sono alla base non solo dell’innovazione della spiaggia ma di un percorso che Rimini ha anticipato ripensando al disegno urbanistico del waterfront e della città”.

Confartigianato Imprese Rimini accoglie positivamente i contenuti dell’ordinanza balneare affrontati questa mattina con il Comune di Rimini e che andrà in vigore in questi giorni. "Le scelte compiute nel 2020 e relative alle distanze fra ombrelloni - spiegano dall'associazione di categoria - hanno garantito allo stesso tempo sicurezza e qualità della permanenza in spiaggia dei turisti. Confermarle significa offrire opportunità di sviluppo di ulteriori servizi a favore degli ospiti. Gli operatori garantiranno permanenza e servizi fino alle 22.00, altro segnale di una spiaggia aperta, illuminata e sicura. Su questo punto sarà necessario un solido coordinamento perché il presidio serale e notturno sia una garanzia per tutti, turisti e operatori. Confartigianato Imprese Rimini conferma anche il suo impegno a coinvolgere gli operatori nel perseguire l’obiettivo ‘spiaggia plastic free’, consci che sia un traguardo da raggiungere in breve tempo e per il quale i provvedimenti possono fungere anche da sensibilizzazione verso i clienti. Quanto alle dichiarazioni a margine dell’Assessora Roberta Frisoni e relative ad una riflessione sugli sviluppi del servizio di salvamento, Confartigianato Imprese Rimini ritiene che la sicurezza del mare che viene richiamata, storicamente viene garantita da un efficiente servizio, senza pari sulle coste italiane, da sempre garantito dagli stabilimenti balneari".