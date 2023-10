Ordinanza per i ristori alle imprese, inviato il testo alla Corte dei Conti

Il Commissario Straordinario per l'emergenza alluvione, il generale Francesco Paolo Figliuolo, ha sottoposto - come previsto - alla registrazione della Corte dei Conti l’ordinanza relativa al riconoscimento dei contributi alle attività produttive. I contenuti tecnici e procedurali del provvedimento sono stati inviati contestualmente anche alle Regioni, al fine di consentire un più celere ed efficace studio per la successiva attuazione non appena l’ordinanza avrà ricevuto il placet della Corte dei Conti. L’ordinanza sarà quindi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito della Struttura Commissariale.