L’Ordine degli Ingegneri di Rimini in visita al 7° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Vega”

Nelle giornate di martedì 18 e mercoledì 19 luglio una rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini ha effettuato una visita al 7° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Vega” presso l’aeroporto militare “G.Vassura” (pilota eroe, caduto durante la prima guerra mondiale) di Rimini, all’interno dell’aereoporto di Miramare di Rimini. La visita, alla quale han partecipato circa 35 professionisti guidati dal presidente Roberto Righini è iniziata con un briefing introduttivo sulle capacità e le attività svolte dal 7° “Vega”, reparto di volo della Brigata Aeromobile "Friuli" dell’Esercito Italiano, presente da 25 anni in Romagna.

La visita è proseguita incontrando il Comandante di Reggimento, colonnello pilota Enrico Tamagnone con il quale si è parlato delle peculiarità dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini e dell’attività svolta dal Reggimento, per concludersi nelle linee di volo con la mostra statica degli elicotteri AH129D "Mangusta" ed NH90. Oltre alle principali caratteristiche sono state date informazioni generali sulle prestazioni, sui motori, sugli equipaggiamenti e sui tipi di missioni di volo svolte.

Si tratta di elicotteri capaci di operare in ogni condizione metereologica di giorno e di notte, grazie anche all’utilizzo di speciali visori notturni. Per rendersi conto dell’importanza di questi elicotteri basta pensare alla recente alluvione avvenuta in Emilia Romagna dove il 7° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Vega” ha impiegato l’elicottero NH-90 per la ricerca e il soccorso delle persone rimaste isolate tramite il verricello.

Nel periodo estivo, questi elicotteri vengono altresì impiegati per la prevenzione e l’intervento sugli incendi nell’ambito della Campagna Antincendio Boschivo. La visita, molto significativa e di grande interesse, promossa dalla commissione “Mobilità e trasporti” dell’Ordine degli Ingegneri (rappresentata nell’occasione da alcuni membri guidati dal coordinatore Lamberto Fornari) con il fondamentale contributo del consigliere Michele Bruno per Associazione Congenia, segreteria organizzativa per gli eventi formativi approvati dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini, quest'ultimo rappresentato per l’occasione, oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente, anche dal tesoriere Daniela Sabino e dai consiglieri Francesco Delbaldo e Domenico Bordoni); si segnala anche la presenza del sindaco di San Leo, Leonardo Bindi.

Si segnala altresì che il solido rapporto tra l’Ordine degli ingegneri della Provincia di Rimini ed esercito e l’idea di organizzare questa visita trova radici anche in un precedente invito da parte dell’esercito, alla cerimonia di commiato del 2 ° Gruppo del 121° Reggimento Artiglieria Controaerei “Ravenna” tenutosi nel 2019 presso la storica caserma Giulio Cesare, Caserma di Rimini alla quale prese parte il vice presidente Filippo Carlotti Renzi.

"L’Ordine degli Ingegneri di Rimini e provincia, ringrazia vivamente il Comandante Enrico Tamagnone e tutti i suoi collaboratori, che hanno guidato i gruppi con dovizia di particolari. Un ringraziamento speciale al collega Iunior Roberto Arrigo, che ha fortemente contribuito alla realizzazione di tale importante visita guidata.

Anche altre visite guidate sono previste e in programma".