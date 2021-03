Quest’anno per l’8 marzo è stato organizzato il primo Tavolo delle Amministratrici dall'ufficio pari opportunità della provincia di Rimini a cui ha partecipato Giulia Santoni, assessore alle pari opportunità del comune di Coriano. “Se da un lato la pandemia ha messo in pausa le tradizionali iniziative organizzate in passato - ha spiegato l'esponente della giunta corianese - dall’altro non ha certamente arrestato la nostra voglia di porci sempre nuove sfide e obiettivi e lavorare per i nostri territori. Così ho colto positivamente l’invito di Giulia Corazzi e Gloria Lisi a partecipare al primo Tavolo delle Amministratrici, scegliendo di fare un intervento su Ambiente e sostenibilità, allo scopo di esaltare il lavoro di un’altra donna e assessore della nostra giunta. Ho illustrato alle partecipanti la sua proposta che, nel 2019, è poi diventata a tutti gli effetti l’ordinanza n°9 del sindaco e che ci ha fatto guadagnare il primato di primo comune plastic free.”

Nel frattempo, le altre donne di Progetto Comune insieme al Sindaco, erano impegnate in un’altra iniziativa promossa dall’associazione Vittime Riunite d’Italia, che le ha viste partecipi di un altro tavolo di lavoro e confronto all’interno dell’iniziativa denominata Rosso vivo. “Ringraziamo l'associazione Vittime Riunite d'Italia per l'iniziativa #rossovivo - ha detto il sindaco Domenica Spinelli - per lo stimolo e l'attenzione in un momento difficile come questo. Tutte le donne della maggioranza che guida l'ente hanno aderito con grinta e forza .Dedichiamo il 2021 alla crescita della cultura del rispetto. Abbiamo la forza per investire in azioni virtuose che possano tenere coesa la comunità".