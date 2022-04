Ormai ultimati i lavori al cammino di San Francesco

In via Trasversale Marecchia sono quasi ultimati i lavori di messa in sicurezza di un tratto del cammino religioso di San Francesco lungo via Trasversale Marecchia, che collega il ponte sul fiume con l’area di sosta presso il lago Santarini. L’intervento – realizzato grazie a un finanziamento di 82.235 euro del Ministero dei Beni Culturali – consiste nella messa in sicurezza di un tratto di circa 130 metri con il consolidamento della scarpata stradale attraverso la realizzazione di una palizzata con pali di castagno, mentre per la fondazione del percorso ciclopedonale saranno presto terminati i lavori per la messa in posa di stabilizzato rivestito di calcestre. Il termine dei lavori, iniziati nei primi giorni di marzo e realizzati dalla società in house Anthea, è previsto tra fine aprile e inizio maggio.





“L’intervento al cammino di San Francesco – afferma la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici e mobilità Pamela Fussi – coniuga valorizzazione del percorso di interesse storico, culturale e religioso e, allo stesso tempo, promozione dell’offerta turistica del territorio e sviluppo della rete di la mobilità sostenibile”. “Il progetto rappresenta infatti il primo tratto della pista ciclopedonale di collegamento tra la frazione di San Martino e il capoluogo – conclude la vicesindaca – e rientrerà nel percorso della linea numero 3 della Bicipolitana, il sistema di collegamenti ciclopedonali elaborato con il Piano urbano della mobilità sostenibile. Il tratto mancante della pista ciclopedonale, che sarà completato con successivi stralci, sarà oggetto di variante che verrà presentata in dettaglio proprio nel corso del prossimo Consiglio comunale”.