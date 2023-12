Oscar della vetrina di Zeinta di Borg: il contest premia la botique Sabattini

Ottava edizione dell’iniziativa natalizia di Zeinta di Borg quest’anno in modalità ‘open’: a differenza degli anni precedenti hanno potuto partecipare anche le attività non associate del centro storico. Unico ‘vincolo’: creare una vetrina natalizia a tema felliniano. Girando per la città non sarà sfuggito ai passanti di notare tante sciarpe rosse, giostrine, rinoceronti o libri del Maestro, qualcuno ha messo proprio megafoni, ciak e manifesti originali. Anche perché le vetrine coinvolte erano un centinaio. Un bellissimo segnale di partecipazione per un’iniziativa che è riuscita a coinvolgere molti imprenditori e dare coesione.

Zeinta di Borg ha notato infatti un impegno profuso dalla maggior parte dei partecipanti e l’attenzione dei dettagli anche con pregevoli elementi di creatività. Dal 10 al 20 dicembre le vetrine sono state postate e votate sulla pagina Instagram di Zeinta di Borg, nel contempo la giuria tecnica ha valutato attraverso più criteri l’argomento, l’armonia (estetica e disposizioni) e le proporzioni.

Entrambe le giurie hanno scelto la Boutique Sabattini che ha fatto doppietta: sapendo utilizzare al meglio lo spazio e dedicare una vetrina intera al maestro, creando un perfetto connubio tra arte, cinema, fotografia e sogno.

‘Ho pensato che con Fellini tutto viaggia tra onirico e reale – afferma Elena Sabattini, titolare della Boutique – quindi ho scelto di realizzare l’immagine iconografica in cui la Gradisca (un personaggio che ho sempre apprezzato) si offre al principe in una scena di Amarcord, il film che ha portato Fellini al successo mondiale vincendo l’Oscar nel 1974. Ho dedicato questa vetrina a mio zio Romolo, fratello di mio padre, che mi ha donato scatti fotografici di Fellini assieme a Ugo Tognazzi e Monica Vitti durante una mostra di Minei a Roma. La vetrofania ‘Credo che un bel film debba avere dei difetti. Devono esserci degli errori, come nella vita e come nella gente. Non credo nella bellezza come cosa perfetta, se non forse quella degli angeli.’ riporta la mia frase preferita del Maestro, un elogio realistico alla imperfezione, una carezza a tutto quello che accade nella vita’.

Sul podio anche il Grifondoro, gioielli, creazioni arte e antichità in via Sigismondo con quadri, icone e oggetti felliniani ricercati. Terza la creatività del Forno della Vecchia Pescheria, noto anche come Forno Pasini che ha appena compiuto 50 anni. Molto apprezzate dalla giuria tecnica anche altre vetrine a cui dedichiamo una citazione d’onore: Forno Fellini, Santacroce Design, Cartoleria Duomo, Rainbow e Mood Your Dog.

Il contest online è stato un testa a testa fino alla fine tra Erboristeria Armonia e Sabattini (sua dirimpettaia) ma la Boutique Sabattini ha avuto la meglio sia da parte dei clienti che dalla ‘giuria popolare’. Terzo classificato dalla giuria online sempre il Forno della Vecchia Pescheria.