In ospedale arriva il BookCrossing con libri gratis per tutti, testimonial lo scrittore Marco Missiroli

I libri non sono solo oggetti da collezionare ma da condividere. E’ con questo slogan che all’ospedale Infermi di Rimini parte un interessante progetto di BookCrossing, ovvero la nascita tra i reparti di vere e proprie piccole biblioteche ad accesso libero, che hanno lo scopo di rendere le sale d’attesa luoghi accoglienti e confortevoli. Fortemente voluta dalla direzione ospedaliera dell’ospedale e dal gruppo Avis di Rimini, l’iniziativa è stata presentata nel pomeriggio di mercoledì (26 aprile) alla presenza di un ospite d’eccezione, lo scrittore Marco Missiroli che venuto a conoscenza del progetto ha subito voluto vestire i panni di testimonial. Il primo corner è stato aperto nel salone Dea, ma si tratta solo di un primissimo passo: sono già in costruzione altre mini biblioteche nella sala ristoro Avis e nel salone padiglione Ovidio. Ma i BookCrossing si estenderanno in futuro anche ad altri reparti.

In ospedale nascono cosi delle vere e proprie biblioteche per incentivare la lettura. L’iniziativa è rivolta a tutti, ai pazienti ricoverati, ai parenti degli assistiti, ai dipendenti e a tutte le persone che accedono alla struttura ospedaliera con l’obiettivo di promuovere la lettura e umanizzare l’ambiente di cura. Il regolamento è semplicissimo: si potranno prendere i libri mentre si è in struttura, anche per una lettura a casa, per poi restituirli e volendo donarne altri in cambio. Al momento sono già disponibili 800 titoli.

Marco Missiroli, autore di Fedeltà andato anche con la serie tv su Netflix e Avere Tutto, è rimasto entusiasta del progetto: “In un posto sensibile, che a volte può finire per apparire dimenticato, la letteratura può svolgere un’azione sentimentale. I libri devono entrare in questi luoghi e possono avere la forza di un proiettile. Quando mi hanno illustrato questa iniziativa sono rimasto molto attratto e sono felice che capiti nella mia Rimini”.

L’Avis che sarà in prima linea spiega che si occuperò della gestione degli spazi, con la manutenzione costante dei vari scaffali. E promette anche di avviare all’interno dell’ospedale dei momenti di lettura collettiva e anche di recitazione. Con il sogno di avere un giorno anche la presentazione del nuovo libro di Marco Missiroli. Alla presentazione anche la direttrice del presidio ospedaliero Francesca Raggi: “Un modello che andrà diffuso in tanti altri reparti, penso anche al Pronto soccorso – ha spiegato la direttrice -. L’obiettivo è quello di avvicinare i pazienti alla lettura ma anche quello di umanizzare sempre più l’ambiente di cura”.

