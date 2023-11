Ospedale Cervesi, l'assessore Romeo: "Nessun depotenziamento, anzi investimento di oltre 3 milioni"

“In merito alle dichiarazioni del Movimento 5 Stelle sull’ospedale Cervesi, spiace dover registrare un ulteriore intervento “disinformativo” non utile ai cittadini e dannoso per l’immagine dello stesso Ospedale all'interno del quale validi professionisti si impegnano quotidianamente per garantire servizi sanitari essenziali per l'intera Comunità”. Così l’assessore ai Servizi sanitari Nicola Romeo in replica all’intervento di Mariano Gennari, consigliere di minoranza pentastellato.

“Ribadisco che non è in atto alcun depotenziamento dell’Ospedale “Cervesi”, bensì in realtà un significativo potenziamento sul versante dei servizi sanitari, come dimostra l’investimento complessivo di 3.130.000 euro su questa struttura. In particolare il trasferimento di alcuni ambulatori specialistici ospedalieri nella struttura Galli di via Mentana 15 è una situazione temporanea determinata da lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico. Inoltre al primo piano del “Cervesi” l’Ausl della Romagna aggiungerà 16 posti di OsCo (Ospedale di Comunità), con 7 camere doppie e 2 singole, realizzando così una Casa della Comunità aggiuntiva rispetto al progetto iniziale, struttura che rappresenta un punto di riferimento certo per l’accesso dei cittadini alle cure sanitarie territoriali, a cui possono rivolgersi in ogni momento della giornata e che assicura risposta competente e adeguata ai diversi bisogni di salute e di assistenza".

Per la realizzazione dell’OsCo l’Ausl Romagna ha vinto un bando Pnrr che per la concessione dei finanziamenti prevede tempi precisi di avvio dei lavori e di realizzazione dell’opera, rendendo necessario il trasloco temporaneo degli ambulatori durante la presenza del cantiere. “Dunque, per sgombrare il campo da quanto affermato dal Movimento 5 Stelle, - conclude Romeo – ripeto, ancora una volta, come non ci sia nessun depotenziamento dell’Ospedale “Cervesi”, quanto piuttosto un significativo potenziamento sul versante dei servizi sanitari. E tutto questo in totale accordo con i professionisti coinvolti da tale percorso, aspetto sicuramente non secondario o trascurabile”.