All'ospedale sarà più facile parcheggiare, lungo via Settembrini una nuova area con 200 posti auto

La nuova Casa della salute porterà delle buone notizie anche per quanto riguarda la viabilità. Il progetto annunciato dall’Ausl prevede infatti un significativo aumento dei parcheggi attorno all’Ospedale Infermi. Le aree serviranno agli utenti sia per recarsi all’ospedale sia alla nuova Casa della salute. Se l’edificio avrà 6.000 metri quadrati di superficie utile lorda, l’area totale prevede invece 14mila metri quadrati e ciò significa nuove aree da destinare alle automobili e la nascita del verde.

Casa della salute - In arrivo un polo di cinque piani dedicati alle cure primarie

“In totale prevediamo la nascita di circa 200 parcheggi, su un’area estesa nelle immediate vicinanze dell’ospedale”, spiega il direttore dell’area Progettazione e sviluppo edilizio dell’Ausl Enrico Sabatini. Ancora resta da definire come saranno organizzati i nuovi parcheggi, se si tratterà di aree libere o se in futuro saranno previsti degli stalli blu a pagamento. Sarà un’analisi che verrà svolta solo con l’avanzamento delle opere nel corso degli anni. Il terreno, una fetta triangolare, adiacente a viale Luigi Settembrini, è già di proprietà dell’Ausl Romagna.