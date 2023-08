Ospedale di Novafeltria, il caso. "La sala operatoria è chiusa, sparito l'anestetista. L'Ausl ci declassa"

L’ospedale di Novafeltria torna al centro del dibattito legato alla sanità. Dopo che l’Ausl Romagna aveva spiegato tutte le iniziative in corso per rilanciare il presidio sanitario, una nuova segnalazione legata a criticità in corso arriva dal Comitato in difesa del Sacra Famiglia. Secondo il comitato il nosocomio negli scorsi giorni “si è trovato completamente sprovvisto della presenza dell'anestesista, nell'incredulità generale dei sanitari che non erano stati avvisati”.

“In queste settimane la sala operatoria rimarrà chiusa, ma la figura dell' anestesista ha più competenze, in primis salvare vite – sbotta il comitato -. Tanto è vero che la radiologia ha dovuto sospendere tutti gli appuntamenti per gli esami tac con contrasto e chissà come sarà andata per le flebo di ferro nei poliambulatori o per le necessità dei pazienti in medicina e lungo degenza”.

Il comitato prosegue: “Ci auguriamo che la notizia della mancanza di un'anestesista, improvvisa e immotivata, finisca sul tavolo di un procuratore che valuti la responsabilità penale per interruzione di pubblico servizio. L'Asl sta perseguendo il suo obiettivo e ridurci a ospedale di comunità”

“L’Asl la finisca di prendere in giro l'alta valle continuando a scrivere che il nostro presidio viene potenziato, parlando solo di servizi territoriali che cosa c'entrano con il funzionamento di un ospedale inserito in rete di emergenza/urgenza? L'atteggiamento dell'Asl, a provare a ingannare la nostra popolazione, non solo è intenzionale ma supponente. Siamo tutti allineati: politica, forze sociali e civiche ma soprattutto il nostro lavoro come Comitato continuerà nell'informare i cittadini dello scempio subito”.