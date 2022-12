L'Oncoematologia Pediatrica un'eccellenza della Romagna, lavori al via per raddoppiare il day hospital

L’obiettivo è quello di concludere i lavori entro il 30 settembre 2023. All’ospedale Infermi di Rimini si avvia il cantiere che porterà alla realizzazione del nuovo Day Hospital di Oncoematologia Pediatrica. Il reparto è sempre più un punto di riferimento della Romagna, come ben spiegano i numeri snocciolati da Roberta Pericoli, responsabile dell’Oncoematologia pediatrica: circa 450 bambini in cura, una media di 30/35 nuove diagnosi all’anno, 800 visite annuali e tra i 2.000 e i 2.500 accessi complessivi. I nuovi ambulatori potranno contare su spazi rinnovati e moderni, per una superficie di circa 650 metri quadrati.

Negli ultimi anni l’aumento del numero dei pazienti che afferiscono al centro di Rimini, sia per patologia onco ematologica che per patologia ematologica complessa, ha reso le attuali dotazioni strutturali carenti rispetto alle esigenze dei bambini e dei loro genitori.

Il nuovo Day Hospital

Gli spazi progettati prevedono tre camere di degenza per un totale di 6 posti letto, sei ambulatori specialistici, un locale di svago per i bambini in trattamento di cura, un locale attesa con annessa reception/segreteria, un locale per gli infermieri e la medicheria. Infine locali di supporto (depositi, archivio, servizi igienici). Il costo complessivo dell’intervento è stimato in 650 mila euro. L’operazione sarà possibile anche grazie al fondamentale impegno di una cordata composta da tre associazioni del territorio: la onlus “Il Germoglio”, Cia-Conad e Arop Odv.

Alla cerimonia per l’avvio del cantiere, svolta lunedì (19 dicembre), erano presenti i rappresentanti delle tre associazioni di donatori, Roberto Romagnoli di Arop, Denis Amadori, Il Germoglio Onlus, Maurizio Pelliconi, presidente Ancd Conad, e per l’Azienda della Romagna la direttrice dell’ospedale Infermi di Rimini Francesca Raggi, Enrico Sabatini direttore della Uo Attività Tecniche Rimini, con l’architetto Davide Brugè, Gianluca Vergine, direttore della pediatria dell’ospedale di Rimini, Roberta Pericoli, responsabile dell’ Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Rimini, Elisabetta Montesi, responsabile Fundraising, marketing e comunicazione sociale Azienda Usl della Romagna.

L’attuale struttura

Il Day Hospital oncologico pediatrico, attualmente, prevede tre stanze di degenza con un letto ed una poltrona per terapia in ogni stanza, una piccola sala giochi in cui sono presenti due poltrone per chemioterapia, una medicheria, l’ambulatorio psicologico e un ambulatorio medico. Inaugurato nel 2015, fu realizzato anche all’epoca grazie ad un consistente lascito testamentario della signora Serafina Giuliani, che permise di fare un importante passo in avanti nell’ accoglienza e nella cura dei bambini ammalati di tumore, in precedenza curati in alcune stanze dedicate all’interno del Dh pediatrico, dalle quali non potevano uscire durante l’erogazione dei trattamenti chemioterapici, perché la condizione di particolare suscettibilità alle infezioni li rendeva vulnerabili.

Il supporto delle associazioni

Proprio grazie al nuovo contributo delle tre associazioni, che hanno promosso iniziative di raccolta fondi presso i propri partner e donatori, per una cifra già oggi di 300.000, è stato possibile ripensare agli spazi in ottica delle nuove esigenze di cura emerse. La realizzazione del nuovo day hospital, presso il corpo nord, scala D, 1 piano, si estenderà nei locali precedentemente occupati da altri servizi sanitari, incrementando la superficie di 350 metri quadrati.

La raccolta fondi promossa dai tre partner continuerà anche nei prossimi mesi, per raggiungere l’obiettivo ultimo di coprire gli interi costi di realizzazione dell’opera. Gratitudine e riconoscenza sono state espresse dai vertici dell’Azienda usl della Romagna.