Ospedale Sol et Salus, la medicina riabilitativa ora può contare su una nuova palestra "intelligente"

E' stata inaugurata presso l’Ospedale Privato Accreditato Sol et Salus la nuova palestra di riabilitazione ambulatoriale, Move Different: 400 metri quadrati allestiti con le tecnologie più avanzate in riabilitazione e organizzati e gestiti da fisioterapisti specializzati in grado di integrare nella piena tradizione di Sol et Salus la riabilitazione convenzionale, la tecnologia e l’approccio olistico di totale coinvolgimento del paziente.

“La nostra ambizione è quella di condurre l’ospedale verso un progressivo cambiamento che vede la Medicina Riabilitativa basata su dati oggettivi e dove i processi riabilitativi sono documentati e misurati con outcome di esito; in pratica vogliamo allinearci al modello adottato da anni e riconosciuto a livello internazionale dal team composto da Medici Fisiatri, ingegneri, Fisioterapisti e Chirurghi neuro-ortopedici del Laboratorio di Analisi del Movimento di Sol et Salus” commenta il Presidente Sol et Salus, Matteo Vaccari.

Qui ricerca e tecnologia si fondono per un nuovo concetto di salute: infatti ogni paziente può essere testato con tecnologia TecnoBody per verificare in tempo reale ed in modo oggettivo lo stato di salute, di abilità e deficit motori specifici prima di intraprendere il proprio percorso personalizzato di recupero funzionale, sia esso in ambito ortopedico o neuro-motorio o di riatletizzazione, con sistemi che rispondono alle più moderne evidenze scientifiche.

“Abbiamo scelto di allestire una palestra dotata di tutti quegli spazi necessari per la riabilitazione convenzionale e per la riabilitazione tecnologia avanzata progettata e prodotta dall’azienda di Bergamo TecnoBody, una tra le aziende leader nel mondo in questa tipologia di produzione”, prosegue Matteo Vaccari.

Sol et Salus intraprende un nuovo percorso dove, i n linea con la sua storia, pone al centro il paziente, la persona. Tecnologia, approccio umano, sensibilità, empatia, comunicazione, sono i principi fondanti del modello dove si coniuga l’attività clinica quotidiana con la ricerca.

Sol et Salus nasce nel 1949 come centro di riabilitazione convenzionato con il Ministero della Sanità per fornire cure mediche, chirurgiche e riabilitative. Nel 1978, con l’introduzione del servizio sanitario nazionale, Sol et Salus viene riconosciuta come casa di cura medica e riabilitativa e nel 1996 la regione Emilia Romagna accredita l’Ospedale al Servizio Sanitario Nazionale per 140 posti letto nelle specialità della medicina fisica e riabilitazione funzionale. Dal 2001 Sol et Salus è accreditata per la terapia intensiva a alta valenza riabilitativa e dal 2003 per la chirurgia generale e ortopedica. Completano il servizio offerto le discipline di chirurgia oculistica e la neuroriabilitazione di alta specialità.