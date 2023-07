Prima di chiudere ha ospitato lo storico Bradipop, l'ex discoteca Ecu acquistata all'asta

Negli ultimi tempi aveva ospitato il Bradipop. Un vero e proprio richiamo per gli amanti delle serate in discoteca. Ora la storica ex discoteca Ecu ha un nuovo proprietario, dopo essere finita all’asta è stata aggiudicata per 574 mila euro. A darne l’annuncio il curatore del fallimento. L’asta ha visto una sfida a colpi di rialzo tra due pretendenti, dopo che in un anno e mezzo le precedenti chiamate erano andate deserte. L’aggiudicazione ora è provvisoria e non definitiva, secondo quanto previsto dall’avviso di vendita, perché nei prossimi 10 giorni sono previste offerte di acquisto migliorative. La discoteca ex Ecu può vantare su una superficie complessiva di oltre 2.600 metri quadrati e quando era aperta poteva ospitare fino a 1.900 persone.