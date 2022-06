Dal Grande Fratello Vip al mare Adriatico, un viaggio in monopattino per raccontare la Riviera

Un viaggio in monopattino per raccontare la Riviera e la sua meravigliosa cartolina estiva. Il tutto con due protagonisti d'eccezione: Raffaello Tonon e Luca Onestini. Arriva anche in provincia di Rimini #Followthebit, il format realizzato da Bit Mobility – azienda attiva nel campo della sharing mobility presente con le sue flotte di monopattini e scooter elettrici in 25 città italiane – in collaborazione con l'agenzia di marketing I Love Te di Gradara (Pesaro-Urbino). Si stanno svolgendo in questi giorni le riprese del nuovo video promozionale dedicato all'ormai prossima attivazione del servizio di noleggio di mezzi elettrici targato Bit Mobility che durante l'estate metterà in collegamento smart tra loro quattro Comuni: Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni in Marignano e Gabicce. Quattro territori, tra costa ed entroterra, legati dalla micromobilità elettrica e dalla possibilità di spostarsi comodamente e rapidamente a bordo di uno dei monopattini della flotta Bit.

La produzione, oltre a gettare uno sguardo scanzonato sui luoghi più belli della Riviera, sancisce anche un grande ritorno: quello degli Oneston, la coppia formata da Luca Onestini e Raffaello Tonon, ospiti in questi giorni dell'hotel Nettunia di Rimini. Un'amicizia nata in occasione del Grande Fratello Vip: un duo amatissimo dal pubblico italiano, diventato iconico grazie alla sua spontaneità e alla carica di buonumore che è capace di trasmettere. Onestini arriva in Riviera da vincitore, in Spagna, dello spin-off del Gran Hermano intitolato Secret Story: La casa de los secretos.

In questi giorni le riprese faranno tappa a Cattolica (dalla centralissima piazza Primo Maggio fino ad arrivare al porto), Gabicce (con i suoi punti panoramici), Misano Adriatico (Porto Verde e il ponte sul fiume Conca), il verde entroterra di San Giovanni, per terminare quindi nuovamente in via Pascoli e sulla spiaggia della Regina. Non mancheranno alcune soste enogastronomiche dedicate alle eccellenze dello street food romagnolo.