Ospiti non registrati e vecchie conoscenze delle forze dell''ordine, il Questore chiude un albergo

Il Questore di Rimini, Rosanna Lavezzaro, ha disposto la sospensione per 15 giorni della licenza a un hotel nella zona di piazzale Benedetto Croce applicando l'articolo 100 del Tulps in seguito ai controlli effettuati dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza. La struttura ricettiva già la scorsa settimana era stata al centro di una vicenda di cronaca quando gli agenti si erano presentati per un'ispezione degli alloggiati. In quella occasione a finire nella rete era stato un tunisino 26enne che, alla vista delle divise, era fuggito. Inseguito da un agente, il malvivente era stato poi bloccato sulla spiaggia del Bagno 51 non prima che avesse opposto resistenza ferendo il poliziotto che gli dava la caccia. Il nordafricano, oltre a risultare irregolare in Italia, era una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Il controllo nella struttura ricettiva aveva poi evidenziato come 2 degli ospiti, anche loro già noti per una lunga serie di reati, non erano stati registrati. Un problema che si era evidenziato anche in passato quando a un analogo controllo della Polizia Municipale era emerso come un ospite, anche lui già noto alle forze dell'ordine, non fosse stato registrato. La Questura ha quindi ritenuto che "la condotta dell'albergo potesse far sì che la struttura diventare abituale alloggio di persone pregiudicate per gravi reati come lo spaccio di sostanze stupefacenti". Il provvedimento del Questore è stato emesso "dopo un’attenta valutazione dell’urgente ed assoluta esigenza di contrastare il consolidamento della situazione creatasi adottando, in via preventiva e cautelare, una misura a garanzia di interessi pubblici primari quali la sicurezza e l’ordine pubblico".