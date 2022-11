Osservatorio, in media 44 denunce per violenze sessuali all’anno. I valori superiori alla media Nazionale

La Provincia di Rimini ha presentato, insieme all’ufficio Politiche di genere e pari opportunità, i dati e le analisi dell’Osservatorio di genere edizione 2022. Sono 176.310 le femmine residenti nel 2022 in provincia di Rimini e rappresentano il 51,6% della popolazione totale; la serie storica evidenzia un trend di crescita della popolazione residente totale, cresciuta del 5% dal 2010 al 2022. La flessione avuta a causa della pandemia da Covid-19 registrata al 1° gennaio 2021 è stata compensata al 1° gennaio 2022 dall’annessione in provincia di Rimini dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio. La componente femminile cresce più di quella maschile: dal 2010 le femmine sono aumentate del 5,3% mentre i maschi sono cresciuti del 4,7%.

Donne e lavoro

Secondo l’indagine Istat sulle Forze di Lavoro la somma degli occupati e dei disoccupati in provincia di Rimini nel 2021 conta 156.509 individui, in crescita rispetto all’anno precedente (+1,5%), ma in calo rispetto al 2018 (-4,6%). Nel 2021 il 46,7% delle forze lavoro in provincia di Rimini è femmina, percentuale più alta rispetto al 45,4% della regione Emilia-Romagna ed il 42,7% dell’Italia. Scendendo nel dettaglio dei principali indicatori del mercato del lavoro per la sola componente femminile è evidente come la pandemia da Covid-19 accusata nel 2020 abbia fortemente influenzato l’andamento delle curve di tendenza.

Il numero di occupate ed il tasso di occupazione femminile (15-64 anni) così come il numero di inattive (15-64 anni) ed il tasso di inattività femminile (15-64 anni) registrano nel 2021 un rimbalzo dei valori tornando ai livelli del 2019 anche se ancora al di sotto dei valori registrati nel 2018. Migliori gli indicatori sulla disoccupazione: il numero di disoccupate ed il tasso di disoccupazione femminile (15-64 anni) dopo l’aumento registrato nel 2020 hanno evidenziato nel 2021 dei valori che si sono rilevati i migliori degli ultimi 4 anni.

In particolare, il tasso di disoccupazione femminile è sceso per la prima volta sotto la soglia del 10%. Nelle classi d’età giovanili le differenze maggiori: il tasso di occupazione 15 – 24 anni per il 2021 evidenzia come solamente il 12,5% delle femmine residenti nella provincia di Rimini in questa fascia d’età risulti occupata, valore distante 15 punti percentuali rispetto ai maschi. La fascia d’età 25-34 anni è quella che nei vari indicatori presenta i valori migliori per la componente femminile e le distanze di genere minori rispetto ai maschi; distanze che tendono di nuovo ad aumentare nelle classi di età over 35 anni.

Questo andamento dimostra come le femmine rispetto ai maschi entrino nel mercato del lavoro più tardi, preferendo in percentuale maggiore percorsi di studio universitario, e ne escano prima, per dedicarsi ai figli ed alla cura della famiglia.

Sicurezza

Il 1522 è il numero di pubblica utilità messo a disposizione dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, per sostenere e aiutare le vittime di violenza di genere e stalking, in linea con quanto definito all’interno della Convenzione di Istanbul. All’interno delle chiamate valide, cioè che provengono da interlocutori che chiamano per avere informazioni o chiedere supporto per sé stessi, per altre persone facenti parte della propria rete amicale e/o parentale, le informazioni vengono suddivide per le macrocategorie “utenti” e “vittime”. Le vittime sono coloro che hanno subito qualche forma di violenza e/o stalking, e di cui si dispongono dettagli socio-anagrafici che negli utenti sono molto meno indagati.

Un’attenzione specifica va fatta sulla numerosità dei casi: trattandosi di chiamate (telefoniche e via chat) e non di persone, i numeri sono riferiti a questa unità di rilevazione e non alla utente/vittima che si rivolge al servizio. È infatti possibile che la stessa persona possa chiamare diverse volte il numero di pubblica utilità, sia per sé stessa sia per altri.

Le linee di tendenza di lungo periodo parlano di una crescita di chiamate sia di utenti che di vittime concentrate principalmente negli ultimi tre anni. Il trimestre con i numeri più alti è il 2° del 2020 in coincidenza del periodo di lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19.

Le violenze sessuali denunciate dalle forze di polizia in provincia di Rimini nel quinquennio 2016-2020 sono 220, in media 44 denunce per violenze sessuali all’anno; dopo il picco di atti denunciati nel 2018 (55) il numero decresce nel 2019 (42) e nel 2020 (37).

Il tasso di delittuosità delle violenze sessuali (per 100.000 abitanti) parla di valori in provincia di Rimini molto superiori al valore medio nazionale; negli ultimi due anni analizzati il dato provinciale risulta in linea con i valori regionali.

Istruzione

Attraverso i dati del censimento permanente della popolazione è possibile studiare il grado di istruzione dei residenti in provincia di Rimini. I dati, aggiornati al 2020, evidenziano percentuali maggiori nella componente femminile per quanto riguarda:

- la percentuale di chi non ha alcun titolo di studio è maggiore tra le femmine (5,3%) rispetto ai maschi (3,6%), divario dovuto alla classe d’età con 65 anni e oltre dove il rapporto è di 4.180 femmine senza titolo di studio contro 1.140 maschi.

- le percentuali di chi possiede un titolo terziario di I° o II° livello è superiore nelle femmine (17,5%) rispetto ai maschi (14%), divario maggiormente visibile nella classe d’età 25-49 anni dove i residenti con titolo terziario femmine sono 18.177 (34% delle femmine tra i 25 e 49 anni) contro gli 11.811 maschi (23% dei maschi tra i 25 e 49 anni).