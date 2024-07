Ostia prende Rimini come modello, visita per studiare il Piano Strategico e replicare il Parco del Mare

È iniziata lunedì mattina (22 luglio) la visita dell’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, giunto a Rimini per discutere con il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad e con l’assessora all’Urbanistica, Roberta Frisoni, della riqualificazione urbana del Parco del Mare e dell’ampio progetto di rigenerazione del lungomare di Rimini, ad opera dell’architetto Benedetta Tagliabue. Una riqualificazione vista dalla Giunta Capitolina come modello per il Lido di Ostia.

Alla visita, preceduta nei giorni scorsi da una videocall di preparazione all’incontro, erano presenti anche tre membri dello staff dell’assessore Maurizio Veloccia e l'ingegnere Alberto Dellavalle, dirigente del Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale del Comune di Rimini, con i suoi collaboratori.

L’incontro si è focalizzato prevalentemente sul tema del progetto del Parco del Mare e lo sviluppo del waterfront riminese. Sono state illustrate infatti le varie fasi e gli sviluppi progettuali, il contesto insediativo, l’impatto, l’accoglienza da parte di cittadinanza e turisti e anche i progetti dei cantieri in corso e le prospettive future. Temi di grande interesse per il Comune di Roma che ha un progetto di riqualificazione del lungomare di Ostia.

Il programma della visita ha previsto, dopo i saluti istituzionali avvenuti nella Sala Giunta, un incontro tecnico, iniziato con l’illustrazione del Piano Strategico e finalizzato alla presentazione del progetto del Parco del Mare. Successivamente è stata fatta una visita al Ponte di Tiberio e alla Piazza sull’Acqua. Dopo pranzo, l’atteso sopralluogo in varie zone del Parco del Mare. La visita proseguirà anche nella giornata di domani, nel centro storico, al Museo Fellini, al Museo Fulgor e al Teatro Galli.