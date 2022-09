Otto weekend a caccia di rifiuti, 50 sacchi raccolti dai volontari del gruppo amici ambiente decoro

Sono giunte al termine le otto settimane in cui i volontari del gruppo Amici Ambiente Decoro Bim, con il Patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina, hanno contribuito al decoro urbano attraverso un progetto che unisce socializzazione, educazione civica ed ambientale. Tutte attività che hanno visto la partecipazione in prima persona, anche dell’assessore all'Ambiente Adele Ceccarelli. Nei fine settimana degli ultimi due mesi, i volontari del gruppo, una dozzina di persone residenti nella città di Panzini e non, si sono dati da fare liberando dai rifiuti abbandonati diverse zone di Bellaria Igea Marina. Muniti di pettorina con logo dell'associazione, pinze, guanti e sacchi per la raccolta differenziata, hanno ‘pattugliato’ il territorio a caccia di vetro, plastica, carta ed indifferenziato, in particolare mozziconi di sigaretta, microplastiche e cartaccia.

Alla luce delle raccolte svolte e documentate, si stimano sei sacchi da condominio di rifiuti raccolti per ogni singolo weekend, per un totale di 48 sacchi di rifiuto rimosso dall'ambiente. Tutto materiale rigorosamente suddiviso e smaltito in maniera differenziata. I volontari del gruppo Amici Ambiente Decoro Bim già da un anno e mezzo si impegnano per la città con piccole azioni di sensibilizzazione, iniziative di raccolta rifiuti abbandonati, manutenzione di piccole aiuole, rimozione e verniciatura di scritte, raccolte in spiaggia di plastica, ed hanno offerto il proprio supporto alla comunità anche in occasione dei recenti, pesanti, fenomeni meteorologici.

Il prossimo appuntamento è fissato per la prima domenica di ottobre, quando in piazza Don Minzoni si svolgerà una mattinata di sensibilizzazione e presentazione delle iniziative firmate ‘#bellasempre verde’ e ‘#bellasempre pulita’, ora in fase di definizione. Nell’occasione, verranno distribuiti gadget e verranno illustrate le attività del gruppo a coloro che hanno intenzione di avvicinarsi e prenderne parte.