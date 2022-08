Over 60, ripartono i corsi gratuiti per imparare da zero a utilizzare computer e smartphone

A settembre ripartono i corsi gratuiti di alfabetizzazione digitale promossi dal Comune di Rimini e dal Laboratorio aperto, nell’ambito del progetto “Pane e internet”, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini e agevolare il loro accesso a internet. I corsi sono destinati ai cittadini con più di 60 anni e prevedono quattro attività distinte: ci saranno due corsi di alfabetizzazione digitale per imparare a usare il Pc o lo Smartphone e due corsi più specifici dedicati ai servizi digitali alla persona (Spid, Fascicolo sanitario elettronico, portale Inps) sempre tramite PC o Smartphone.

Ognuno dei quattro diversi corsi è strutturato in sei lezioni, della durata di due ciascuna, che si tengono in presenza presso il Laboratorio aperto Rimini Tiberio in via dei Cavalieri 22. Per iscriversi è necessario compilare il modulo on line indicato, i posti sono limitati.