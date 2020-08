Overdose sulla pista da ballo, giovane turista salvato dai medici

Nel tardo pomeriggio di domenica in una discoteca di Rimini è intervenuto il 118 per soccorrere un 19enne di Reggio Emilia finito in overdose. Secondo quanto emerso, intorno alle 18 il giovane di origini brasiliane si trovava sulla pista da ballo del cicolo privato quando ha iniziato a sentirsi male per poi crollare a terra. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto l'ambulanza e l'auto medicalizzata coi sanitari che hanno provveduto a stabilizzarlo per poi trasportatlo d'urgenza al pronto soccorso dell'Infermi dove è arrivato in stato di semi incoscienza per l'assunzione di sostanze stupefacenti. In gravi condizioni, i medici sono riusciti a salvarlo e nella notte sono arrivati a Rimini anche i genitori del ragazzo. Il 19enne, nella mattinata di lunedì, è stato dichiarato fuori pericolo.

Nel frattempo, all'interno del circolo privato è intervenuta la polizia di Stato che ha proveduto ad identificare tutti i presenti. A terra sono state trovate diverse decine di bustine, poi risultate contenere sostanze stupefacenti, gettate dagli avventori alla vista delle divise. Sono in corso le indagini degli inquirenti per accertare dove il 19enne abbia acquistato la droga.