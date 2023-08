P.assaggi di Vino pronto a celebrare le eccellenze delle colline riminesi

P.assaggi di Vino si presenta più in forma che mai nell’edizione 2023 che rappresenta il 21esimo appuntamento dell'evento dedicato al vino della Provincia di Rimini. Saranno 24 le aziende vitivinicole presenti con la novità di quest'anno che rappresenta l’apertura massiccia al mondo oleario riminese con assaggi di olio e pane di qualità a tutti i wine lovers che acquisteranno i coupon, si punta a superare i 15.000 brindisi dello scorso anno e le 25.000 presenze del 2022. Insomma nell’evento che si dipanerà nella piazza d’Acqua vicino al Ponte di Tiberio dal 4 al 6 agosto ci sono tanti racconti di qualità e la certezza che i 21 anni di attività non hanno minimamente scalfito la freschezza dell’evento. E’ questa l’occasione per assaggiare il variegato mondo del vino riminese fatto di sangiovese, rebola, tagli bordolesi, pagadebit, trebbiano e spumanti. Un mondo da scoprire venendo a P.assaggi e completando il tutto con visite in cantina.

“Il vino riminese è elemento trainante dell’enogastronomia del territorio" apre deciso Sandro Santini che scomodando la Prassi di Karl Marx incita "a non interpretare il mondo ma a trasformarlo e P.assaggi di vino è la prova di questa trasformazione veicolata dall’avanguardia enologica riminese. L’ingresso dell’olio in P.assaggi ha il senso di mettere in rete eccellenze territoriali che troppo orientate al prodotto hanno finito per non essere abbastanza luminose nel panorama nazionale”. Incalzata sulla presenza della Camera di Commercio a P.assaggi ed in appoggio alla Strada dei Vini e dei Sapori il Vice Segretario Generale della Camera di commercio Maria Giovanna Briganti dichiara:” siamo sempre stati là dove c’è passione ed innovazione, quindi siamo vicini al mondo enologico riminese, se questo evento crescerà noi ci saremo”.

Silvano Pasquinoni esprime tutta la sua soddisfazione per essere come olio protagonista in questa edizione di P.assaggi ma mette in guardia tutti per le difficoltà del mondo oleario dovute alla siccità che si fa sentire in tutto il bacino del Mediterraneo. Infine Jamil Sadegholvaad come Presidente della Provincia di Rimini e di Visit Romagna:” sono stato al fianco della Strada dal 2009 quando ero Assessore all’Agricoltura in Provincia, vedo grande fiducia nel futuro in questi produttori che esprimono grande qualità. Chiaro che i cambiamenti climatici ci mettono davanti a grandi sfide che dobbiamo cogliere e vincere, se P.assaggi di Vino vorrà fare un ulteriore salto di qualità saremo pronti a dialogare ed ad appoggiarlo”. Nella conferenza evento sono state premiate dal Presidente Sadegholvaad le 3 cantine di rebolisti storici, Cantina Franco Galli che produce rebola in bottiglia dal 1992, Podere Vecciano che la produce dal 1998 e Fattoria Poggio San Martino che la produce dal 2004.