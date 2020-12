Pacchi dono, dolcetti e giocattoli per famiglie bisognose con bimbi

Il Natale scalda i cuori e la generosità si trasforma in regali e dolcetti per famiglie e bimbi. Grazie alle donazioni di Magic Toys, il pianeta dei giocattoli (punto vendita di Riccione Paese), dell'associazioni Cuochi Romagnoli e dell'associazione Culturale Europa di Riccione, tanti giocattoli nuovi e confezionati, biscotti caserecci e cesti natalizi saranno distribuiti a 104 famiglie con figli (i bimbi in totale sono 113) seguite dal Settore Servizi alle Persone a alla Famiglia del Comune di Riccione. "Il Comune di Riccione farà solo la distribuzione, ma le donazioni arrivano dalle due associazioni, quella dei Cuochi Romagnoli e Europa, e dal Magic Toys che con generosità e spirito di comunità hanno voluto rendere più bello il Natale di tante famiglie - spiega l'assessore ai Servizi alla Persona e alla Famiglia, Laura Galli -. I Comune raccoglierà i pacchi dono e in queste ore sta contattato le famiglie che su appuntamento, per evitare ovviamente affollamenti, martedì 22 e mercoledì 23 potrà ritirare i regali presso il nostro punto raccolta". Come scelto dalle associazioni le donazioni saranno fatte alle famiglie con figli minori. A tutte le famiglie è garantito un cesto dono e ad ogni bimbo un giocattolo.

"Stiamo preparando i pacchetti con i frollini cucinati dai nostri chef - dice Donatella Pronti dell'associazione Cuochi Romagnoli -. Abbiamo preparato circa 50 chili di frollini di tutti gusti nei nostri laboratori. Un augurio dolce per le famiglie". "Siamo andati oltre le aspettative, abbiamo fatto un'ottima raccolta e di giochi ce ne sono per tutti - dice Bruno Tullio, proprietario della catena Magic Toys -. Abbiamo avuto gesti di solidarietà ed affetto da tante mamme che hanno donato anche più di un gioco, ma anche da persone senza figli che sono venuti da noi appositamente". Il meccanismo è quello del "gioco sospeso", per ogni acquisto il negozio ne ma messo uno. Ci sono le Barbie, le macchinine e tante altre sorprese che Magic Toys ha impacchettato e porterà al centro smistamento del Comune.

"L'associazione Europa di Riccione in collaborazione con l’amministrazione comunale di Riccione donerà 100 pacchi natalizi ad altrettante famiglie fra quelle che ne hanno più bisogno" - ha spiegato Federico Tentoni. “E’ un piccolo aiuto con l'impegno di ripeterlo anche in futuro”, ha quindi invece aggiunto il presidente di EUROPA, Franco Corvino.