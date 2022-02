E' sempre più padel mania, in arrivo cinque nuovi campi. Nel centro sportivo anche il calcetto

Dopo il nuovo lungomare Goethe, arricchito lo scorso anno di piazze accoglienti e nuovi arredi sulla camminata, al Marano parte la riqualificazione del centro sportivo, con un rinnovato impegno di progettualità e investimento da parte dell'amministrazione comunale. La giunta ha infatti avviato l'iter per la riqualificazione del Centro Sportivo Comunale “Marano”, un'area di grande interesse turistico-sportivo che si arricchirà con la realizzazione di un centro polisportivo principalmente orientato al gioco del padel, dotato dei necessari servizi di supporto come la segreteria-reception, spogliatoi, bar e depositi.

L'iter avviato dall'amministrazione ha già superato il primo step, iniziato con la valutazione economico-finanziaria e edilizio-urbanistica di alcuni progetti presentati da società sportive specializzate. Il risultato dell’istruttoria economico-finanziaria e edilizio-urbanistica, condotta dai responsabili degli Uffici Lavori Pubblici del Comune di Riccione, dopo aver rilevato il carattere di interesse pubblico dell'opera, ha portato alla nomina quale “promotore” dell’iniziativa, la società Riccione Beach Arena. Secondo l'istruttoria questa proposta costituisce la migliore soluzione di realizzazione, finanziamento e gestione dell’opera di interesse pubblico.

Il secondo step che porterà all'aggiudicazione definitiva della riqualificazione del Centro Sportivo Marano con campi da padel, prevede una gara di evidenza pubblica con la quale si riconosca anche un canone a favore del Comune di Riccione in relazione all’utilizzo ed allo sfruttamento dell’area. La gara sarà effettuata quindi sulla base del progetto presentato dalla Società Riccione Beach Arena S.r.l., e sul quale come stabilisce la legge tale società avrà un diritto di prelazione.

Brevemente, il progetto prevede, attraverso una profonda e radicale opera di revisione e di ristrutturazione, la realizzazione di 5 campi padel, 1 campo da calcetto, nuovi corpi spogliatoi ed un punto ristoro; il tutto immerso in una nuova area verde a basso impatto ambientale che rispetterà e si relazionerà con la previsione di riqualificazione in essere del lungomare. Si potrà creare quindi una nuova ed organizzata arena verde, a disposizione di tutti gli sportivi e non, di giovani, adulti, cittadini e turisti.

"Come amministrazione abbiamo dedicato risorse e progetti importanti alla zona del Marano che condividerà oltre alla vocazione naturalistica anche quella sportiva. Un'oasi per gli sport velici alla Reggiana e per tutti gli sport all'aperto con l'inserimento di una specialità, quella del padel, che in questi anni sta suscitando grande interesse per gli utenti di tutte le fasce di età - dice l'assessore ai Lavori pubblici Lea Ermeti -. Il progetto per il Centro Sportivo Comunale “Marano”, sarà un ulteriore tassello al processo di riqualificazione e di rigenerazione urbana della zona che si affiancherà agli innumerevoli interventi di riqualificazione del lungomare, della foce del Marano e della spiaggia, facendo del confine nord della città il distretto dello sport e dell'ambiente".