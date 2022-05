Il recital su Pantani fa arrabbiare la famiglia. L'invito da Padova: "Vi aspettiamo per la prima"

Non se lo aspettavano proprio all'Ordine degli Avvocati di Padova che una iniziativa da loro organizzata potesse scatenare tale can can. Eppure è successo che i genitori di Marco Pantani hanno preso posizione proprio contro il recital dedicato al figlio, che è in programma il 23 maggio a Padova, vicenda che ha fatto immediatamente il giro d'italia. Un po' come la corsa che tanto amava il campione. La notizia è riportata dall'edizione di Padova Oggi.

Organizzato da Coa e Fondazione Forense, lo spettacolo porta il titolo "Marco Pantani - Storia di un linciaggio". La mamma del campione Tonina e il padre Paolo hanno dichiarato, attraverso una nota trasmessa dai suoi legali: "Prendiamo sconsolatamente atto di come si continui a maltrattare il proprio figlio. Senza tenere in nessun conto, né avere riguardo e rispetto, di un ragazzo da tempo morto e delle persone a lui vicine che ne vivono ancora il lutto". I genitori del "Pirata", così veniva affettuosamente chiamato Marco Pantani dai suoi tifosi, non hanno però mai visto lo spettacolo che andrà in scena il 23 maggio prossimo.

Così oggi, mercoledì 18 maggio alle ore 12 presso la Sala Conferenze "Levi Civita" dell'Ordine degli Avvocati di Padova, al piano ammezzato del Tribunale, durante la conferenza stampa per presentare la Prima nazionale dello spettacolo Teatrale "Marco Pantani: storia di un linciaggio", non si è parlato che di questo. Il recital, testi di Andrea Maioli, regista Emanuele Montagna, sarà rappresentata presso il Teatro MPX il 23 maggio alle ore 20.