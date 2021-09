Padulli, bando per il raccordo tra il prolungamento di via Tosca e via Aldo Moro

È pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Rimini il bando di gara per l’affidamento dei lavori di raccordo tra il prolungamento di via Tosca, nel quartiere Padulli, e la rotonda sulla ss16, in prossimità dello stabilimento Valentini. Si tratta di un intervento per la realizzazione della viabilità di entrata e di uscita dal quartiere Padulli, tramite una serie di opere destinate a migliorare l'accessibilità della zona a complemento della nuova rotatoria realizzata all'altezza degli stabilimenti Valentini, in funzione dallo scorso anno. Tra gli altri, un percorso pedonale protetto lungo la Via Tosca fino alla Via Padulli e il ripristino della pista ciclopedonale che collega i Padulli al centro della città. L'intervento nel suo complesso consentirà di migliorare l'accessibilità in sicurezza del quartiere, fluidificando il traffico in entrata e in uscita e sgravando la via Marecchiese.

Il progetto rientra tra gli interventi dedicati alla messa in sicurezza della SS16 in corrispondenza del centro abitato di Rimini, finanziati attraverso le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, per un importo complessivo di 2,3 milioni di euro.