Paesaggi mozzafiato e bellezze naturali, conclusa la Transitalia Marathon partita da Rimini

Nella giornata di mercoledì, 27 settembre, si è conclusa con successo la nona edizione del Transitalia Marathon, evento adventouring off-road internazionale che ha portato ancora una volta 450 partecipanti provenienti da 23 nazioni diverse alla scoperta di luoghi meravigliosi e nascosti dell’Italia. I partecipanti nella giornata di mercoledì sono partiti all'alba da Follonica, in Toscana, per intraprendere un affascinante viaggio coast to coast che li ha condotti dal Tirreno all'Adriatico. E' stata solo l’ultima di 4 tappe che ha visto la manifestazione partire da Rimini nella giornata di domenica alla volta di Città di Castello, e raggiungere la città di Chianciano Terme nella giornata di martedì.

Anche questa edizione è stata caratterizzata da paesaggi mozzafiato e dall'entusiastica accoglienza delle comunità lungo il percorso, rappresentando un autentico viaggio attraverso le bellezze naturali d'Italia.

La città di Riccione e i suoi abitanti hanno accolto i partecipanti con calore e entusiasmo, e il successo dell'evento è stato reso possibile grazie ai generosi partner, tra cui Metzeler, SW Motech, T.UR, Airoh, Akran, Bardhal, Interphone, Cemar e MBE, insieme ai partner tecnici.

"Un ringraziamento speciale va alle istituzioni dei comuni attraversati e di quelli che hanno ospitato le tappe finali per il loro fondamentale supporto nella scoperta di luoghi incantevoli in Italia. Il team di Strade Bianche in Moto ha contribuito in modo significativo al successo dell'edizione con la loro dedizione e professionalità" dice l'organizzazione.

Non va dimenticata la presenza delle numerose aziende e associazioni che hanno arricchito Transitalia Expo a Rimini, aggiungendo ulteriore dinamismo all'evento. Prima fra tutte U.E.S., Mission di questa edizione del Transitalia Marathon, presente con la vendita a scopo benefico di magliette e accessori il cui ricavato andrà a sostenere i bambini con gravi disabilità.

Ora, con grande emozione, si guarda avanti alla decima edizione, che promette importanti novità.