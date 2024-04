Prende il via “Paesaggi Sociali” con attività di animazione urbana e aggregazione

Con l'obiettivo di rafforzare la consapevolezza sulla sostenibilità urbana e il valore degli spazi verdi, prende il via "Paesaggi Sociali", un calendario di eventi ambientali e culturali, realizzato sotto il coordinamento di Ecomuseo Rimini e La Bottega Culturale, che mira ad animare i parchi pubblici della città, con un focus particolare sui parchi Migani e Cervi, essenziali per il benessere della comunità e la biodiversità urbana.

Il ciclo di eventi si apre con "Il fuori come diritto", in programma martedì, 16 aprile, dalle 9 alle 11.30 al Parco Cervi. Questo appuntamento vedrà la partecipazione attiva dei bambini della Scuola d'Infanzia Zavalloni, segnando l'inizio di una serie di iniziative dedicate alla valorizzazione degli spazi verdi del territorio attraverso un approccio partecipativo ed educativo. La giornata sarà un'occasione per i più piccoli di vivere e imparare in uno spazio all'aperto, sottolineando l'importanza di un accesso equo e consapevole agli spazi verdi urbani.

I giovani, dagli alunni dell'infanzia agli studenti delle scuole superiori, sono al centro di questo programma, che propone attività come letture all'aperto, giochi educativi, mostre artistiche e dialoghi filosofici all'ombra degli alberi. Queste iniziative sono pensate per promuovere la socializzazione, l'impegno civico e la consapevolezza ecologica, intensificando il legame tra la comunità e l'ambiente, in una miscela di attività che integrano la dimensione ludica con attività formative e di contatto diretto con la natura.

Con un focus sul protagonismo giovanile, il programma mira a trasformare i parchi in hub di attività culturale e ambientale, dove i giovani possono esprimere le loro idee e contribuire attivamente alla gestione degli spazi verdi. L'obiettivo è di creare una comunità più coesa e sensibile alle questioni ambientali, promuovendo al contempo la crescita personale e collettiva.

Chiunque fosse interessato agli approfondimenti potrà seguire le pagine social dedicate a "Paesaggi sociali" e monitorare il sito internet di Ecomuseo Rimini. Il programma "Paesaggi Sociali" intende stimolare una nuova cosapevolezza sull'importanza vitale degli spazi verdi e sulla necessità di una loro gestione inclusiva e sostenibile.