Paesani denuncia: "Mia moglie aggredita durante la manifestazione"

Si è conclusa con diversi strascichi la manifestazione di M.i.o. (Movimento Imprenditori Ospitalità) Emilia Romagna, tenutasi sabato pomeriggio in piazza Cavour a Rimini con la partecipazione di Diego Fusaro dove, secondo quanto denunciato dal responsabile regionale Lucio Paesani, la moglie dell'imprenditore sarebbe stata aggredita. A raccontare la vicenda, prima sui social e poi in un comunicato stampa, è stato lo stesso Paesani intervenuto in prima persona nel tafferuglio. "Un giovane forse alticcio - racconta Paesani - con un amico ha iniziato a creare problemi durante il comizio forse scambiandomi per Matteo Salvini. Mentre stavo parlando ho sentito le provocazioni e, poi, è nato un tafferuglio sulla scalinata del teatro durante il quale mia moglie è stata colpita al volto da un pugno e sono intervenuto immediatamente". Un tafferuglio subito placato dalle forze dell'ordine presenti, carabinieri e Digos, che però non avrebbero assistito al fatto incriminato dove ad avere la peggio è stata la moglie dell'imprenditore e responsabile regionale di Mio e di Assointrattenimento. "Le persone coinvolte sono state identificate" ha aggiunto Paesani per poi raccontare la sua versione sui social. "Ciò che lascia perplessi al di là del gesto in quanto tale - ha poi dichiarato l'imprenditore in una nota stampa diffondendo anche le foto del livido riportato dalla moglie al volto - è che nessuna delle istituzioni riminesi ha manifestato alla donna nessun segnale di solidarietà. Nel territorio la politica locale parla molto di violenza sulle donne e di quanto sia ignobile porla in essere ma, in questo caso, è calato il silenzio proprio da chi stigmatizza con fermezza questi reati ogni giorno".