"Paese del Natale", gran finale con luci e spettacoli per la manifestazione di Sant’Agata Feltria

Sant’Agata Feltria è un borgo incantato. Quando poi si trasforma nel “Paese del Natale”, la magia è completa. Aggiungiamo le suggestive novità che la manifestazione ha regalato in questa venticinquesima edizione, e il fascino è alle stelle.

La piazza illuminata “d’immenso”, l’angelo che scende dal campanile, i presepi viventi. La Regina delle Nevi, il presepe meccanico e i video. E il percorso prespistico e di diorami “A riveder le stelle”. Sono solo alcune delle novità che hanno “stregato” i visitatori nel corso delle tre precedenti tappe della XXV edizione de “Il Paese del Natale”, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco. “Il Paese del Natale” propone 140 espositori presenti, provenienti da diverse regioni italiane.

Domenica 19 dicembre è in programma l’ultima giornata di questo che è l’appuntamento d’inverno più importante del centro Italia per gli appassionati di mercatini natalizi, capace di richiamare migliaia di visitatori da ogni parte del BelPaese (ne sono attesi in totale oltre 100.000 presenze finora). Nell’ampia esposizione vengono proposte idee regalo, oggetti di artigianato artistico e decori di gusto raffinato, il tutto avvolto in un’atmosfera ricca di fascino e di antiche tradizioni.

Complice anche la stagione favorevole, il “Paese del Natale” 2021 ha riscosso un successo strepitoso. Decine e decine i pullman che ogni settimana hanno invaso festosamente il borgo della Valmarecchia. Arrivano da tutta Italia.

È pronta a suscitare ancora grande entusiasmo la suggestiva “Discesa dell’Angelo” (dalla Torre civica a piazza Garibaldi) che prevede due discese al giorno alle ore 13 e alle 17. Una volta disceso dai 18 metri di altezza massima rispetto alla piazza, l’Angelo andrà dalla Sacra Famiglia posta sotto il portico del Teatro Mariani. “La discesa dell’angelo è stata seguitissima. – commenta entusiasta il presidente Pro Loco Stefano Lidoni – Si tratta di un momento davvero di grande emozione quando i visitatori, con il naso all’insù, seguono la discesa ascoltando la voce narrante”.

Questo suggestivo momento sarà seguito da un video che racconta la Fuga in Egitto della Sacra Famiglia, e i fuochi d’artificio.

In piazza Garibaldi sono proiettati anche video dei volontari Pro Loco in azione prima e dopo la manifestazione, e del “Paese del Natale”. Molto atteso è il presepe vivente di Morrovalle, con oltre 45 figuranti (da Morrovalle, AN), in programma dalle 10.30 alle 17. Una Natività a grandezza naturale è allestita presso la Casa di Babbo Natale.

È previsto anche lo spettacolo itinerante degli zampognari, quest’anno sulla scalinata che porta a Rocca Fregoso.

Ai bambini è infatti dedicata un’intera piazza, Piazza del Mercato ribattezzata per l’occasione “Piazza dei Bambini”. Comprende la “Casa di Babbo Natale e degli Elfi” (è perfino possibile consumare gratuitamente la cioccolata calda e il biscotto di Natalina) nella quale il segretario di Santa Claus ritira le letterine (dalle 10 alle 18 di ogni appuntamento) che i bambini indirizzano alla simpatica figura vestita di rosso. I bimbi vivono un momento magico, ansiosi di vedere realizzati i loro sogni, avvicinandosi stupiti per consegnare le loro letterine al segretario di Babbo Natale, pronto ad accogliere i loro desideri.

Gli sparaneve “prodcono” neve artificiale ad orari alternati.

Una manna per chi ama la buona tavola è il percorso gastronomico “I piatti dell’Avvento”, menù degustazione preparato secondo usi e tradizioni del nostro Natale nei ristoranti di Sant’Agata Feltria. “Il Bue” e “L’Asinello” sono invece i due gustosi, lunghi, menù che si possono apprezzare nell’accogliente atmosfera della “Mangiatoia” l’ampio stand coperto e riscaldato all'interno dell'area fieristica.