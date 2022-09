Il paese si mobilita per la Fiera di Santa Croce. Strade e piazze chiuse, disponibile la navetta

Dalla navetta gratuita predisposta da Gm Eventi nella serata di sabato e dal pomeriggio della domenica alla chiusura di Piazza Malatesta e alle varie soluzioni in fatto di viabilità sancite dall’ordinanza numero 70 del 7 settembre: per la Fiera di Santa Croce in programma sabato 10 e domenica 11 settembre è stata predisposta una serie di misure per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza.

Servizio navetta

Per evitare di ingolfare il centro storico e i suoi parcheggi, gli organizzatori della Fira de Quatorg hanno confermato il servizio navetta gratuito con partenza dalla zona palestre lungo la Marecchiese a Villa Verucchio super utilizzato anche in occasione di Calici: sabato sarà a disposizione dalle 19 alle 24, domenica già dalle 15 e fino alla mezzanotte

Piazze e vie chiuse

Sono diversi i provvedimenti previsti dall’ordinanza per il week end. In primis la chiusura al transito dalle 15 di sabato 10 alle 24 di domenica 11 di Piazza Malatesta, via Brizzi nel tratto urbano conosciuto come “La Fratta”, via Rocca, via Sant'Andrea, via Sant'Agostino, via Martiri nel tratto compreso fra piazza Malatesta e piazzale Dasi, via Mura del Fossato, Piazzale Dasi, via San Martino, via Marconi nel tratto compreso fra piazza Battaglini e via Don Bosco, Piazza Battaglini e via San Francesco. In via Marconi nel tratto compreso fra via Don Bosco e l’Arco da Passerello, in Piazzale Ripa (già Belvedere) e via Delle Monache il divieto sarà invece limitato al pomeriggio di sabato 10, fra le 15 e le 19 per la precisione, per consentire l’esibizione delle Caratelle.

Viene poi istituito il divieto di sosta con rimozione dalle 15 del sabato alle 24 della domenica in Piazza Malatesta, Piazza Battaglini (saranno però istituiti quattro stalli per disabili muniti di regolare contrassegno negli attuali sei stalli non regolamentati da disco orario), Piazzale Dasi e via Brizzi Per ovviare alla chiusura della piazza, sarà istituito il doppio senso di marcia dalle 19 di sabato 10 alle 24 di domenica 11 in via Marconi nel tratto compreso fra via Don Bosco e l'arco di Passerello.