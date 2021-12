Il Paese del Natale invaso da turisti in arrivo da tutta Italia

Tris vincente del “Paese del Natale”. Sant’Agata Feltria “invasa” domenica 12 dicembre da un pubblico numerosissimo, migliaia e migliaia di persone che sin dal mattino e con regolarità hanno affollato il borgo dell’alta Valmarecchia in occasione del terzo appuntamento della manifestazione invernale più importante del centro Italia per gli appassionati di mercatini natalizi. I parcheggi sold-out, con pullman presenti da ogni parte d’Italia, le recensioni sui social molto positive sulla manifestazione e i ringraziamenti alla Pro loco per l’organizzazione e le informazioni, sono un’ulteriore testimonianza della capacità dell’associazione di dar vita ad un evento così

complesso ma così funzionale, e della capacità attrattiva di un format che – giunto alla 25esima edizione – riesce a coniugare sapientemente tradizione con proposte sempre nuove e affascinanti.

Anche nella terza giornata è stato applauditissima la spettacolare “Discesa dell’Angelo” dalla torre civica (la torre dell'orologio del palazzo comunale) a piazza Garibaldi. Una volta disceso, l’Angelo attraversa la piazza per andare da Maria e Giuseppe per l’Annunciazione sotto il portico del teatro Mariani. Questo suggestivo momento è stato seguito da un video che racconta la fuga in Egitto della Sacra Famiglia, e dai fuochi d’artificio accolti dallo stupore dei presenti e da applausi scroscianti di giovani, famiglie e bambini.

“L’originale caratteristica del Paese del Natale è l’aver saputo unire l’atmosfera e le proposte di alto artigianato del mercatino natalizio, con una sapiente declinazione dell’elemento religioso caratterizzante il Natale: il presepe nelle sue varie forme, la Discesa dell’Angelo, le musiche tradizionali degli zampognari – rimarca il presidente della Pro loco Stefano Lidoni –. Inoltre il pubblico è responsabile e rispetta le norme anti Covid, permettendo alla festa di esserlo fino in fondo e in tutta sicurezza”.

Il “Paese del Natale” richiama migliaia di visitatori da ogni parte d'Italia. Oltre 140 espositori garantiscono proposte idee regalo, oggetti di artigianato artistico e decori di gusto raffinato, il tutto avvolto in un’atmosfera ricca di fascino e di antiche tradizioni.

La quarta ed ultima giornata del “Paese del Natale” è prevista domenica 19 dicembre. Proporrà, tra le altre iniziative, il presepe vivente di Morrovalle, con oltre 45 figuranti, dalle 10,30 alle 17.