Paesi tappezzati dai manifesti: "Valmarecchia patrimonio del grottesco". Protesta contro il polo avicolo

Valmarecchia patrimonio dell’Unesco? No, secondo il comitato Per la Valmarecchia, che durante gli scorsi giorni ha diffuso dei manifesti che non sono certo passati inosservati lungo le vie dei paesi. Al posto della parola Unesco ha fatto capolino “Grottesco”. Poi la spiegazione dei manifesti apparsi a Santarcangelo, Sant’Agata Feltria e Verucchio. Il tema è riferito alla contrarietà alla costruzione del polo avicolo in località Cavallara di Maiolo. “Mentre alcuni premiano i nostri preziosi gessi, altri ci prendono per fessi. Festeggiamo pure i nostri sassi, ma intanto a pochi passi, alla faccia del prestigioso riconoscimento, avanza il maxi allevamento”.

Il comitato attraverso i social spiega i motivi dell’iniziativa, con i paesi tappezzati dai manifesti: “Valmarecchia patrimonio del grottesco". Ecco i nostri manifesti a Santarcangelo di Romagna. Saranno affissi anche a Sant’Agata Feltria e a Verucchio mentre nei prossimi giorni si troveranno anche sulle bacheche di Novafeltria e Talamello. È un modo per richiamare l’attenzione dei più che passano per strada sul problema dello strabismo che ha colpito gli amministratori della valle, che da una parte celebrano il riconoscimento Unesco (che anche noi del Comitato PER la Valmarecchia festeggiamo) e dall’altra aprono le porte e stendono il tappeto rosso a Fileni”.