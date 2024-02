Tenta di pagare i cocktail in discoteca con banconote false, 18enne scoperto e denunciato

Tenta di pagare al bar della discoteca con una banconota falsa ma viene scoperto. I Carabinieri della compagnia di Riccione hanno denunciato in stato di libertà un 18enne, indiziato del reato di detenzione e spendita di banconote false. Il giovane negli scorsi giorni ha cercato di effettuare l’acquisto di un cocktail presso una nota discoteca di Riccione, consegnando una banconota del valore di 50 euro, palesemente falsa. Il barman, accortosi delle incongruenze della banconota (che riportava la dicitura stampata in rosso “Prop Copy”), ha segnalato l’accaduto al personale di sicurezza del locale, il quale ha accompagnato il ragazzo all’uscita per poi chiamare il 112, con l’arrivo sul posto dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Riccione. I militari hanno sottoposto a perquisizione personale il 18enne, trovandolo in possesso di ulteriori due banconote di pari valore, anch’esse contraffatte. Il denaro è stato sottoposto a sequestro, mentre il giovane è stato deferito a piede libero.

