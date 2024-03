Palazzo Docci, pubblicato il bando per vendere l’edificio storico in comproprietà tra Comune e Ausl

È pubblicato sui siti istituzionali del Comune di Santarcangelo e di Ausl Romagna – referente per lo svolgimento della procedura – il bando d’asta pubblica per l’alienazione di palazzo Docci, edificio di cui i due enti sono comproprietari rispettivamente del 25% e del 75%. Come stabilito dal Consiglio comunale, che lo scorso ottobre aveva approvato un atto di indirizzo in merito, la base d’asta per la vendita dell’edificio è di 800mila euro: situato in pieno centro storico – con ingressi da via dei Nobili e via Massani – al palazzo è stato riconosciuto l’interesse storico-artistico da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Gli interessati, facendone richiesta entro il 18 aprile, potranno effettuare un sopralluogo per visionare l’edificio, mentre per la partecipazione alla gara dovranno versare un deposito cauzionale di 80mila euro, pari al 10% del valore a base d’asta.



Le offerte dovranno essere trasmesse all’Ausl entro le ore 13 del 6 maggio, mentre l’asta pubblica per l’aggiudicazione – a favore del concorrente che avrà fatto la migliore offerta sul prezzo base, anche in presenza di una sola offerta purché pari o superiore al prezzo posto a base d’asta – si svolgerà il 7 maggio alle ore 11 presso gli uffici della Gestione amministrativa, Attività tecniche e Patrimonio dell’Ausl Romagna, in viale Ghirotti 286 a Cesena.



“Palazzo Docci è un immobile di pregio, che sulla base delle indicazioni ricevute dalla Soprintendenza sarà destinato a finalità congrue con il suo rilievo storico-artistico, come ad esempio l’ospitalità alberghiera, evitando la frammentazione degli spazi attuali e garantendo l’accessibilità pubblica agli ambienti di maggior rilievo” dichiara l’assessore al Patrimonio, Filippo Sacchetti. “Da ribadire inoltre, come già ricordato in Consiglio comunale, che i proventi dell’eventuale vendita saranno destinati alla manutenzione straordinaria e alla riqualificazione dell’ospedale Franchini, patrimonio della collettività che vogliamo continuare a valorizzare insieme ad Ausl Romagna”.