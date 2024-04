Un palazzo di lusso, aree verdi e parcheggi: c'è un progetto per rigenerare l'area "ex Enel"

La terza commissione consigliare ha espresso parere favorevole (voto favorevole della maggioranza, astenuta l’opposizione) allo studio di fattibilità presentato da un privato per la rigenerazione urbana dell’area “ex Enel”, un ampio spazio che si estende tra via Destra del Porto e viale Dardanelli, quadrante strategico tra centro storico, porto canale e marina e oggi in stato di abbandono.

Il progetto consiste nella demolizione dei tre fabbricati esistenti, in passato utilizzati come magazzino e come locali per lo stoccaggio merci e attualmente in disuso, esposto quindi da tempo a fenomeni di degrado strutturale e urbano, le cui problematiche sono state sollevate più volte in passato dai residenti della zona. L’intervento di riqualificazione proposto dal privato – una società da anni impegnata in iniziative di rigenerazione urbana in Italia – prevede la realizzazione di un complesso residenziale di elevata qualità architettonica ed impiantistica ed è inserito nell’ambito di una bozza di convenzione sottoscritta con l’Amministrazione che comprende la cessione al Comune di importanti dotazioni territoriali, aree destinate a verde e parcheggi, entrambi a fruizione ed uso pubblico.

Il progetto

Nello specifico il progetto prevede che venga destinato alla collettività uno spazio verde attrezzato di oltre 1.900 mq (1933,5 mq) oltre ad un’area destinata a parcheggi pubblici di 785,5 mq (superiore di oltre 230mq rispetto allo standard minino previsto dalla normativa) che consentirà di mettere a disposizione 25 stalli auto a uso pubblico, con accesso da via Dardanelli, andando così a potenziare l’offerta di sosta in quel quadrante. Questi stalli andranno ad aggiungersi ai 58 parcheggi (interrati e pertinenziali) in progetto destinati ai residenti del futuro complesso (oltre a stalli per moto e al deposito bici).

L’area verde attrezzata sarà realizzata e progettata in sinergia con l’Amministrazione Comunale, in modo che sia coerente con i diversi interventi di riqualificazione realizzati e in corso nella zona della marina e del Porto, e sarà completata da un percorso ciclopedonale, che rappresenterà una sorta di varco ‘verde’ tra viale Dardanelli e via destra del Porto e quindi il porto canale. L’ampliamento dello spazio verde, sia pubblico sia nello spazio privato, permetterà di perseguire quella pratica di de-sealing già attuata dall’Amministrazione, andando a sostituire spazi impermeabili e quindi asfalto e rispondendo così alla necessità anche di mitigare dell’isola di calore urbana e gli eccessi climatici.

Palazzo di cinque piani

Dal punto di vista dell’intervento architettonico, è prevista la realizzazione di un complesso residenziale costituito da un unico corpo di fabbrica che si sviluppa su cinque piani (in linea con altri edfiici della zona), in modo allo stesso tempo di valorizzare il rapporto visivo con il porto canale e diminuire la superficie di suolo occupata. Il progetto prevede un accesso pedonale da Via Destra del Porto, mentre l’accesso carrabile sarà su Via Dardanelli, per evitare di appesantire l’asse viario verso il porto.

Lo studio di fattibilità è stato valutato positivamente dalla conferenza di servizi preliminare ed ha ricevuto parere favorevole anche dalla competente Soprintendenza e ora è trasmessa al Consiglio Comunale allo scopo di accertare l’interesse pubblico della proposta di riqualificazione, sulla base della qualità del progetto proposto e in particolare della dotazione degli standard pubblici progettati e garantiti in cessione al Comune e quindi alla collettività.