Una palestra iper moderna con vista Castel Sismondo, apre un "gioiellino" per studenti e cittadini

Un gioiellino con vista Castel Sismondo. Così si può definire la nuova Palestra Alma Gym che inaugura all’interno della palazzina di piazza Malatesta. Un richiamo all’attività fisica dedicato non solo agli studenti universitari, ma che sarà a disposizione di tutta la cittadinanza. Chiunque potrà infatti iscriversi alla sala pesi e ai cosi presenti nella struttura. Per tutte le info è sufficiente consultare il portale Internet del Cusb di Rimini, che gestirà la struttura. Il primo piano dell’edificio è riservato alla nuova Palestra Alma Gym Rimini, uno spazio di oltre 300 metri quadrati con moderne attrezzature per il fitness e l’allenamento, nel quale lavoreranno personal trainer qualificati e laureati in Scienze Motorie.

NUOVA PALAZZINA - Così l'Università conquista il centro storico di Rimini

La location

La palestra, come tutte le attività svolte dal Cusb a Bologna e nelle sedi della Romagna, riserverà tariffe agevolate e sconti speciali agli studenti e al personale dell’Università, ma sarà aperta anche alla cittadinanza. Ci saranno: una sala attrezzi dotata dei più innovativi macchinari Technogym (macchine cardio, macchine isotoniche, castello per l’allenamento, macchine per esercizi multifunzione, zona libera per pesistica e allenamento funzionale); una sala corsi (con lezioni di Functional Tabata, Music cross training, Ginnastica posturale, Pilates, Gag, Military Gym, Step Coreo, Step tone, Zumba, Break dance, Power Yoga); spogliatoi e locali accessori; un servizio di Personal Trainer.

La palestra potrà inoltre accogliere tutte le attività che le strutture del Campus, Uni.Rimini e l’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori promuoveranno con le altre istituzioni cittadine (scuole e ASL) in materia di promozione della salute, in sintonia con il progetto Wellness Valley che dal 2003 coinvolge tutti gli attori del territorio nella diffusione dei sani stili di vita e del regolare esercizio fisico verso la comunità.

Gli orari

Sarà aperta nei mesi di maggio e giugno il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 22; il martedì e il giovedì dalle 7,30 alle 22; il sabato dalle 10 alle 18. Nei mesi di luglio e agosto dalle 11 alle 20. A partire dal mese di settembre gli orari saranno ampliati.

Il Cusb: “Sarà un punto di riferimento”

“A pochissime settimane di distanza dall’inaugurazione della nuova Alma Gym Fitness Studio di Forlì – afferma Piero Pagni, Presidente del Cusb -, esprimo grande soddisfazione per questo nuovo importante traguardo lungo il percorso intrapreso al fianco dell’Ateneo per la riqualificazione e la valorizzazione degli impianti e per la promozione di buone pratiche e corretti stili di vita. Siamo sicuri che la nuova Palestra Alma Gym diventerà presto un punto di riferimento per tutta la comunità di Ateneo e per la cittadinanza in generale, che ci permetterà di ampliare la gamma di servizi offerti nelle sedi della Romagna. Un ringraziamento speciale va poi anche alle realtà che da sempre sono al fianco dell’Università di Bologna e del Cusb in queste iniziative, ovvero Macron, Technogym e Matteiplast”.