La palestra del liceo "Serpieri" intitolata nel ricordo di Elisa. "Adesso volteggia tra le nuvole"

Un anno fa, a soli 16 anni, una forma di leucemia fulminante si portava via la studentessa Elisa Antonacci. Era una promessa della ginnastica, in forza alla Polisportiva Celle di Rimini. Ora per non dimenticare Elisa si è concluso l’iter che ha portato all’intitolazione della palestra del suo liceo, il Serpieri, in suo onore. Sono stati tanti i compagni e gli amici che si sono ritrovati per l’inaugurazione, avvenuta nella mattinata di sabato. Tra le istituzioni ha voluto essere presente anche il presidente della Regione Stefano Bonaccini. Che ha poi dedicato un post in ricordo di Elisa: “Un anno fa Elisa Antonacci, giovanissima promessa della ginnastica artistica di Rimini, fu portata via da un male fulminante e terribile. I suoi compagni di scuola e gli amici hanno voluto che la palestra del suo liceo, il Serpieri di Rimini, fosse intitolata a lei. Una cerimonia semplice e commovente, per stringerci ancora una volta intorno alla famiglia di Elisa, a partire da mamma Alessandra. Elisa adesso volteggia tra le nuvole. Sapendo che non se ne va chi resta nel cuore delle persone”. Per il Comune di Rimini era presente all’inaugurazione la presidente del Consiglio comunale Giulia Corazzi.