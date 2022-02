Palestra della scuola Gaiofana, c'è il progetto di fattibilità. Caccia a un milione di euro via Pnrr

Con una delibera di giunta è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica definitivo per la nuova palestra della scuola Primaria Gaiofana. Un progetto che adesso è formalmente candidato per l’ammissione al finanziamento previsto dall’avviso pubblico relativo alla presentazione di proposte per la messa in sicurezza o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Richiesta d'ammissione, qualora accetta, che consentirebbe l’inserimento dell’opera nel programma triennale dei Lavori pubblici del Comune di Rimini.

Il progetto prevede la realizzazione di una palestra a consumo energetico quasi zero nell’area adiacente all’istituto scolastico. L’intervento che avrà un costo complessivo di 986.000 euro, prevede un duplice accesso: uno dalla scuola, attraverso un percorso collegato allo spazio polifunzionale del plesso, l’altro, invece, diretto, per gli utenti esterni in orario extrascolastico e si inserisce nel processo di rinnovamento delle strutture scolastiche, così come indicato anche dalle linee guida per l'edilizia scolastica del 2013. Linee guida che hanno l'obiettivo di configurare la scuola come civic center che si offre alla comunità locale quale motore capace di valorizzare le istanze sociali, formative e culturali del territorio.

“Si tratta di investimenti – dichiara l’assessore all’edilizia scolastica, Mattia Morolli – che si inseriscono in una strategia di sviluppo e in un’ottica di ammodernamento del nostro territorio con le risorse del Pnrr. Un’opportunità straordinaria per rigenerare la nostra città e, in questo caso, per la realizzazione di questa nuova palestra, che ha l’ambizione di diventare un punto di riferimento per i cittadini della zona e non solo".