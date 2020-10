Palestre in rivolta, la protesta degli operatori contro la stretta sullo sport

Cartelli, striscioni e megafoni alla mano per dire urlare a gran voce il no contro la chiusura delle palestre imposto dal nuovo Dpcm e in vigore fino al 24 novembre. I titolari dei centri sportivi e delle scuole danza di Rimini, insieme a insegnanti e clienti, si sono ritrovati mercoledì mattina nel parco nell'area del ponte di Tiberio per opporsi alle limitazioni.

L'appuntamento fissato per le 10.30, ma già in molti si sono ritrovati alle 10 per organizzare la protesta e iniziare a spiegare le difficoltà ei rischi di chiusura definitiva con questo nuovo duro colpo alle attività.

I promotori della protesta chiedono diritto allo sport anche nei luoghi chiusi, almeno fino alle ore 18 come in tutti gli altri settori. Sensibilizzazione nei confronti delle società e associazioni sportive non riusciranno a riaprire o sostenere i costi di ripresa. Esprimere il dissenso alla definizione che il fitness non sia un’attività indispensabile o da praticare se necessario. Sono circa 250 i titolari di centri fitness e studi benessere che in questi giorni si stanno confrontando per trovare soluzioni e fare squadra per tenere testa al difficile momento.