Pane e Internet, al via i nuovi corsi di alfabetizzazione digitale

Sono ripartiti i corsi e gli eventi formativi on line di Pane e Internet con un calendario fittissimo di appuntamenti, aperti a tutti coloro che vogliono migliorare le proprie competenze digitali. Oltre ai classici corsi di alfabetizzazione digitale di base per PC e smartphone per l'edizione 2023/2024 sono previste anche nuove proposte sui temi del momento come: l’uso dei social media, i dati e le tracce digitali, la sicurezza informatica, la creazione di contenuti digitali, i corsi sull’odio in rete, la dipendenza da internet e l’essere genitori digitali. Con i corsi ripartono anche gli eventi, i webinar, i laboratori pratici, per creare nuovi momenti di condivisione e collaborazione all’interno della nostra comunità digitale, e le attività per promuovere l’uso dei servizi online attraverso una serie di incontri con esperti. Per partecipare ai corsi e agli eventi di Pane e Internet occorre accedere al sito, consultare il calendario delle attività, scegliere quelle di proprio interesse e iscriversi. Info: https://www.paneeinternet.it/public/index